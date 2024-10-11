ياسمين عبدالعزيز تخوض تجربة الـ 15 حلقة في مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب"

قررت الفنانة ياسمين عبد العزيز والقائمون على مسلسل “وتقابل حبيب” تقليص عدد حلقات العمل ليصبح 15 حلقة فقط، وتكون هذه المرة التي تخوض فيها ياسمين عبدالعزيز تجربة الأعمال الـ 15 حلقة.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

والعمل من بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجاري الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

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