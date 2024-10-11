سمحت له يتجوز أربعة، مها أحمد تكشف لـ"فيتو"حقيقة زواج مجدي كامل للمرة الثانية

تصدرت الفنانة مها أحمد، خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول تصريح لها عبر السوشيال ميديا يشير إلي زواج مجدي كامل للمرة الثانية.

وتضمن المنشور: “مجدي عند مراته التانية وأنا سايباه يجرب بس أنا ما تسابش، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور عن حقيقة هذا التصريح”.

حقيقة زواج مجدي كامل للمرة الثانية

وقالت مها أحمد في تصريح خاص لـ"فيتو" إن الصفحات التي نشرت هذا التصريح، صفحات كاذبة، وتفعل ذلك بغرض جمع المشاهدات قائلة:أنا كنت فاتحة لايف وواحدة كانت بتسألني علي مجدي 20 مرة وهزرت معاها.

وأضافت مها:" قولتلها عند مراته التانية أنا سمحت له يتجوز أربعة وقعدت أهزر، وفي ناس بتفبرك عناوين علشان يجمعوا مشاهدات وليكات ويكسبوا فلوس علي حسابنا.

ومن ناحية أخري خرجت الفنانة مها أحمد، عن صمتها، بعد الانتقادات التي تعرضت لها، في الأيام الماضية، بسبب ظهورها على التيك توك، وتكسبها أموال من هذه المنصة.

فى هذا السياق ظهرت “مها”، في فيديو عبر تيك توك، للتعليق على ما يحدث لها قائله: بسف على السفافين، وبتمزج وبحب أطلعهم على المسرح، وشغلي على التيك توك وعلى أي برنامج مش هسيبه طول ما فيه فلوس.

وتابعت مها بقولها: مش هينفع أتعالج على نفقة الدولة مع إني فنانة، ومن حقي لكن لو ده حصل هتتنمروا وتقولوا بتاخد دوا الغلابة لكن أنا عايزه أعالج نفسي بنفسي، وأعمل علاقات مع الناس الجامدة والداعمين الجامدين بره، يمكن اسافر اشتغل بره ويمكن شيخة تشوفني وتشغلني عندها ليه لأ، أنا عندي طموح اشتغل عند الناس بره مش هنا، علشان أنتم متنمرين، ومش هتقولوا دي ست بمية راجل بتشتغل وتكسب أنا هتفسح وهدلع وهكيدكم وأنا قاعدة وأي مكان فيه شغل وفلوس أنا قاعدة.