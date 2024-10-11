الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خلافات بين لوسي وأحمد العوضي بمسلسل فهد البطل

أحمد العوضي
أحمد العوضي

تشهد أحداث مسلسل فهد البطل وجود خلافات بين لوسي التي تلعب شخصية المعلمة "فايزة الشبح" وأحمد العوضي الذى يلعب شخصية "فهد البطل"، وتتصاعد الأحداث بينهما.

ومن المقرر أن تبدأ أسرة العمل تصوير الأحداث خلال شهر نوفمبر القادم.

تفاصيل مسلسل فهد البطل

 
وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة نسرين أمين وهي شقيقة "فهد البطل" الشخصية التي يقدمها أحمد العوضي.

وبعد التطاول على شقيقة فهد يعلم بالأمر من أحد سكان العمارة مما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن علي أثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

وتلعب دور البطولة النسائية أمامه ثلاث نجمات في مقدمتهم الفنانة سارة سلامة التي وافقت بشكل مبدئي علي المشاركة في العمل، وبجانبها كل من الفنانة ياسمين رئيس والفنان ميرنا نور الدين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

العوضي فهد البطل لوسي مسلسل فهد البطل مسلسلات رمضان

مواد متعلقة

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "فهد البطل" لــ أحمد العوضي فى رمضان 2025

الأكثر قراءة

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي دون غرامة

حقيقة اشتباك كولر مع بيرسي تاو فى مران الأهلي

أول تعليق من حزب الله على القيادة الجديدة

فارق رهيب، تعرف على تصنيف منتخبي مصر وموريتانيا قبل مواجهة الليلة

البلدي تواصل الانخفاض، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة

موعد ودية الأهلي وحرس الحدود

خلال ساعات، الأرض تتعرض لعاصفة جيومغناطيسية قوية

قبل الافتتاح التجريبي، تذاكر مجانية لـ 6 فئات لزيارة المتحف المصري الكبير

منوعات

المزيد

دراسة تحدد فوائد كبيرة لشرب الماء عند الاستيقاظ

كواليس الخلافات بين هاري وميجان وكيت وويليام

أسعار المستلزمات الطبية في شارع القضاعي، جهاز قياس السكر يبدأ من 210 جنيهات (فيديو وصور)

زيارة تضامنية إلى ساوثبورت، أول ظهور علني للأميرة كيت منذ انتهاء علاجها بـ"الكيماوي"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

تبدأ من 100 جنيه، أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير للمواطنين

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

ضوابط نقل الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الشك في الصلاة يبطلها؟

فضل الصلاة على النبي في يوم الجمعة وليلتها

دعاء الجمعة المستجاب، ردده في ساعة الإجابة

المزيد
الجريدة الرسمية