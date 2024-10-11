خلافات بين لوسي وأحمد العوضي بمسلسل فهد البطل

تشهد أحداث مسلسل فهد البطل وجود خلافات بين لوسي التي تلعب شخصية المعلمة "فايزة الشبح" وأحمد العوضي الذى يلعب شخصية "فهد البطل"، وتتصاعد الأحداث بينهما.

ومن المقرر أن تبدأ أسرة العمل تصوير الأحداث خلال شهر نوفمبر القادم.

تفاصيل مسلسل فهد البطل



وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة نسرين أمين وهي شقيقة "فهد البطل" الشخصية التي يقدمها أحمد العوضي.

وبعد التطاول على شقيقة فهد يعلم بالأمر من أحد سكان العمارة مما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن علي أثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

وتلعب دور البطولة النسائية أمامه ثلاث نجمات في مقدمتهم الفنانة سارة سلامة التي وافقت بشكل مبدئي علي المشاركة في العمل، وبجانبها كل من الفنانة ياسمين رئيس والفنان ميرنا نور الدين.