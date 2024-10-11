الجمعة 11 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

إيمان العاصي: طول الوقت بيسألوني هتتجوزي إمتى

إيمان العاصي
إيمان العاصي

كشفت الفنانة إيمان العاصي عن أكثر سؤال يوجه لها ويزعجها كثيرا، بسبب الحديث الدائم عن زواجها.

وحلت إيمان العاصي ضيفة على الإعلامية إنجي على في برنامج "أسرار النجوم" عبر إذاعة "نجوم FM"، ونشرت إنجي فيديو من كواليس اللقاء.

 

وسألت إنجي على إيمان العاصي عن أكثر سؤال يزعجها وقالت: "هتتجوزي إمتى، 24 ساعة طول الوقت بتسأله هاتولي عريس هتجوز".

 

وتابعت إيمان العاصي: "بقابل ناس لكن مش متقبلة فكرة الجواز تاني لأن بنتي لسه صغيرة وقاعدة معايا في البيت، دا من ناحية، ومن ناحية تانية لسه مقابلتش ابن الحلال أنا مكتفية ببنتي".

 

على جانب آخر، كشفت إيمان العاصي عن أكثر فنان تواصل معها بعد عرض مسلسلها "برغم القانون" ليبارك لها على نجاحها.

 

وقالت إيمان العاصي: "ماجد الكدواني كل يوم بيبعتلي رسالة بعد كل حلقة، أنا بقالي كتير مشفتوش وبقالنا كتير متكلمناش فواضح أنه من قلبه وحابب ومبسوط".

 

وتابعت إيمان العاصي: "في نجوم كتير مفيش حد تقريبا مكلمنيش أو مبعتليش حتى لو مش أصحابي خالص ناس معناش أرقام تليفونات بعض جابوا نمرتي، المسلسل دا بالنسبة ليا إحساسه مختلف تماما حاسه إني وصلت لناس مكنتش واصلالهم".

 

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