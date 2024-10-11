سبقته نانسي عجرم، حسين الجسمي يصدم الجمهور بعد ظهوره مع مدون إسرائيلي بدبي (صور)

تصدر المطرب الإماراتي حسين الجسمي ، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل عقب انتشار صور له ظهر فيها مع مدون السياحة الإسرائيلي إيتزيك بلاس، الأمر الذي أثار غضب الجمهورـ خاصة أن الجسمي يعد واحدا من أبرز النجوم في الوطن العربي.

حسين الجسمي يظهر مع مدون السياحة الإسرائيلي

وبالبحث اتضح أن هذه الصور نشرها مدون السياحة الإسرائيلي إيتزيك بلاس مؤخرا عبر حسابه الشخصي عبر إنستجرام بعدما التقطها مع الجسمي أثناء تواجدهما في برج خليفة بدبي.

بالإضافة إلى أن المدون الإسرائيلي أهدى حسين الجسمي هدية باهظة الثمن وهي ساعة من ماركة عالمية.

وعلق المدون على الصور قائلا:" اتشرفت بلقاء النجم الإماراتي ‎حسين الجسمي في ‎برج العرب بدبي شكراعلى وقتك وقلبك الأبيض.

ومن جانبه لم يعد حسين الجسمي نشر صوره مع المدون الإسرائيلي ولم يعلق علي الأمر.

نانسي عجرم والمدون الإسرائيلي إيتزيك بلاس

وفي شهر فبراير من هذا العام، ظهرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مع نفس المدون الإسرائيلي، الأمر الذي عرضها لانتقادات لاذعة.

ونشر وقتها المدون "بلس" قد شارك صوره مع نانسي عبر حسابه الشخصي في إنستجرام معلقا: "تحمست للقاء النجمة العالمية الكبيرة في العالم العربي، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حبيبة قلبي".

ونشرت الصحافة الإسرائيلية وقتها خبر لقاء المدون بالفنانة اللبنانية، كما زعم أحد الصحفيين الإسرائيليين عبر منصة "إكس" أن نانسي عجرم "غنت بحفلات لإسرائيليين في نيويورك"، لتنهال على نانسي اتهامات خطيرة من بعض رواد مواقع التواصل، مرفقين صورها مع البلوجر بتعليقات مسيئة.

وعلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، وقتها على الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها بعد ظهورها مع المدون الإسرائيلي

وقالت نانسي عجرم: "ما زلت عند وعدي بألا أعلّق على تفاهات بعض الموتورين والمحرضين الذين يصطادون في الماء العكر الأهم بالنسبة إلى محبة الكثيرين وهم بالملايين شكرًا من القلب على حرصكم ودعمكم، لكم مني كل الاحترام والتقدير والامتنان".

وأضافت نانسي عجرم من خلال موقع “فيس بوك”: "لكل حاقدٍ وعد، وعدٌ بأن تبقى محبة الناس درعًا تحميني من الكراهية والشر والحقد أعدكم بالمزيد والمزيد من النجاح والتألق من لبنان إلى العالم وهو أجمل تأكيد على وطنيتي".

وتابعت نانسي عجرم:" لن توقفني بعض الأصوات المنافقة والأقلام المأجورة ولن ينال مني أي لاهثٍ وراء الأضواء هدفي واضح، وطنيتي لا تُمسّ ولبنان سيبقى حاضرًا في كل خطوةٍ من مسيرتي، ألقاكم في مواعيد نجاحٍ أخرى مقبلة بإذن الله لكم حبي ولهم دعاءٌ بالصبر".