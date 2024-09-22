حسين الجسمي يهدي الشعب السعودي أغنية خاصة قريبًا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

كشف الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن عمل غنائي يهديه قريبا إلى الشعب السعودي احتفالا باليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

وكتب الجسمي في تدوينة له عبر حسابه على منصة X: “رأس السعودي لغير الله ما قد حَنا.. قريبا.. اليوم الوطني السعودي”.

وكانت آخر أعمال حسين الجسمي هو أغنية تتر مسلسل فعل ماضي والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي.

مسلسل فعل ماضي

ومسلسل فعل ماضي من تأليف علياء الكاظمي، وإخراج عبدالله بوشهري، ويشارك في بطولته الفنانة زينة مكي والفنان شجون الهاجري، كما يشارك في البطولة أيضا محمود بو شهري، علي كاكولي، عيسى دياب، فرح المهدي، أسرار دهراب، كوثر البلوشي، خلود بو غاشا، يعقوب الحزباوي، وغيرهم.