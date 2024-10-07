أخبار مصر، لماذا تخشى إسرائيل مواجهة الجيش المصري؟، 90 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة، أمير توفيق يعتذر عن إدارة التعاقدات
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
اليوم بدء التشغيل التجريبي لقطار سيناء بحضور وزير النقل
يشهد اليوم الفريق كامل الوزير وزير النقل، التشغيل التجريبي لقطار سيناء والذي دخل الخدمة للمرة الأولى منذ شهريين ومن المقرر أن يساهم في إحداث نقلة لتنمية سيناء خلال الفترة القادمة.
إسرائيل تحيي ذكرى هجوم 7 أكتوبر 2023 وتكشف عن خسائرها البشرية
بدأت في إسرائيل، اليوم الإثنين، مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لهجوم 7 أكتوبر، الذي كان سببا في اندلاع الحرب في قطاع غزة.
بدء تلقي تظلمات الراسبين في نتيجة وظائف معلم مساعد مادة، وهذه خطوات التظلم
أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، شغل وظائف معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الرابع، الخامس، السادس) للمواد التالية: اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي.
لماذا تخشى إسرائيل مواجهة الجيش المصري؟ أحد أبطال أكتوبر يجيب
قال اللواء طيار أحمد المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، إن الجيش المصري هو الوحيد المنظم بالسلاح والأفراد والتدريب على أعلى مستوى بالمنطقة.
مصدر بالأهلي: أمير توفيق قدم اعتذارا عن إدارة التعاقدات ومستمر في منصبه بشركة الكرة
قال مصدر داخل الأهلي أن أمير توفيق قدم اعتذار رسمي عن الاستمرار في منصبه كمدير للتعاقدات.
إصابة 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمستشفى الأقصى بغزة
أصيب 11 شخصًا جراء قصف إسرائيلي على باحات مستشفى الأقصى بدير البلح في قطاع غزة، وفق مراسل العربية.
ظهرت الآن، رابط نتيجة وظائف معلم مساعد بالتربية والتعليم، وخطوات الاستعلام
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الرابع، الخامس، السادس) للمواد التالية: اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، والدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي.
حماس في ذكرى 7 أكتوبر: لا استقرار بالمنطقة ما لم يحصل شعبنا على حقوقه
قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لـ حركة حماس إن الأمن والاستقرار بالمنطقة "لن يتحقق ما لم يحصل شعبنا الفلسطيني على حقوقه كاملة"
الأهلي يعلن رسميا عرض قندوسي للبيع، وقرار بخصوص لجنة التعاقدات
أعلن النادي الأهلي رسميًّا عرض أحمد قندوسي للبيع على خلفية تصريحاته بخصوص وجود وكلاء يتحكمون في تعاقدات النادي الأهلي في الفترة الماضية.
تستغرق 8 سنوات، سفير فلسطين بموسكو: 90 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
أكد السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل بأن إعادة إعمار قطاع غزة ستتطلب 7 أو 8 سنوات، وستكلف ما بين 80 و90 مليار دولار، حسب التقديرات المتواضعة للأمم المتحدة.
النواب يناقش تعديل قانون صندوق مصر السيادي وبيان لوزير الصحة أمام المجلس
يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
مانويل جوزيه يكشف كيف سيطر على إفريقيا مع الأهلي ورسالة للجماهير
استعاد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي ذكريات تدريبه للقلعة الحمراء في السنوات الماضية.
اليوم، انطلاق دوري المحترفين في موسمه الثاني ومواجهات نارية بالافتتاح
ينطلق اليوم الإثنين مسابقة دوري القسم الثاني أ “ دوري المحترفين” لموسمه الثاني علي التوالي بمشاركة 20 فريقا.
تشييع جثمان خالة محمد النني لاعب منتخب مصر والجزيرة الإماراتي بمسقط رأسه بالمحلة
توفيت أمس الأحد، خالة اللاعب محمد النني لاعب منتخب مصر والجزيرة الإماراتي حاليًّا ونادي أرسنال الإنجليزي السابق بعد صراع طويل مع المرض في مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية.
قيس سعيد يحتفل في شارع الحبيب بورقيبة بفوزه بالانتخابات الرئاسية (فيديو)
أحتفل قيس سعيّد، وسط أنصاره بشارع الحبيب بورقيبة، بعد ظهور مؤشرات أولية تؤكد فوزه بالانتخابات الرئاسية التونسية بنسبة 90 ٪.
إصابة 10 إسرائيليين بعد قصف حزب الله لحيفا وقاعدة نيمرا العسكرية (فيديو)
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، قصفها بالصواريخ قاعدة نيمرا الإسرائيلية غربي طبريا "دعما لفلسطين ودفاعا عن لبنان"، وقال الإسعاف الإسرائيلي إن القصف تسبب فى إصابة 10 إسرائيليين جراء إطلاق الصواريخ على حيفا وطبريا من بينها إصابات خطرة.
نجم الزمالك السابق يتحدث عن صفقة لاعب ليفربول السابق
أكد أحمد عبدالحليم نجم نادي الزمالك السابق، أن وضع اللاعب أوفي إيجاريا تحت الاختبار أمر جيد من جانب مسئولي الزمالك طالما أن جوزيه جوميز يرغب في التعاقد معه، مشيرا إلى أن الأفضل رؤيته على الطبيعة ومن ثم إجراء الكشف الطبي خوفا من وجود إصابة مزمنة، كما أنه بعيد عن اللعب منذ فترة طويلة.
انفجار ضخم قرب مطار كراتشي في باكستان (فيديوهات)
ذكرت وسائل إعلام باكستانية مساء أمس أن انفجارا وقع بالقرب من مفترق طرق يؤدي إلى المطار الدولي بمدينة كراتشي، أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين نقلوا إلى المستشفى فورًا.
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