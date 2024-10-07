أخبار مصر، لماذا تخشى إسرائيل مواجهة الجيش المصري؟، 90 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة، أمير توفيق يعتذر عن إدارة التعاقدات

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

يشهد اليوم الفريق كامل الوزير وزير النقل، التشغيل التجريبي لقطار سيناء والذي دخل الخدمة للمرة الأولى منذ شهريين ومن المقرر أن يساهم في إحداث نقلة لتنمية سيناء خلال الفترة القادمة.

بدأت في إسرائيل، اليوم الإثنين، مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لهجوم 7 أكتوبر، الذي كان سببا في اندلاع الحرب في قطاع غزة.

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، شغل وظائف معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الرابع، الخامس، السادس) للمواد التالية: اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي.

قال اللواء طيار أحمد المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، إن الجيش المصري هو الوحيد المنظم بالسلاح والأفراد والتدريب على أعلى مستوى بالمنطقة.

قال مصدر داخل الأهلي أن أمير توفيق قدم اعتذار رسمي عن الاستمرار في منصبه كمدير للتعاقدات.

أصيب 11 شخصًا جراء قصف إسرائيلي على باحات مستشفى الأقصى بدير البلح في قطاع غزة، وفق مراسل العربية.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الرابع، الخامس، السادس) للمواد التالية: اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، والدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي.

قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لـ حركة حماس إن الأمن والاستقرار بالمنطقة "لن يتحقق ما لم يحصل شعبنا الفلسطيني على حقوقه كاملة"

أعلن النادي الأهلي رسميًّا عرض أحمد قندوسي للبيع على خلفية تصريحاته بخصوص وجود وكلاء يتحكمون في تعاقدات النادي الأهلي في الفترة الماضية.

أكد السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل بأن إعادة إعمار قطاع غزة ستتطلب 7 أو 8 سنوات، وستكلف ما بين 80 و90 مليار دولار، حسب التقديرات المتواضعة للأمم المتحدة.

يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

استعاد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي ذكريات تدريبه للقلعة الحمراء في السنوات الماضية.

ينطلق اليوم الإثنين مسابقة دوري القسم الثاني أ “ دوري المحترفين” لموسمه الثاني علي التوالي بمشاركة 20 فريقا.

توفيت أمس الأحد، خالة اللاعب محمد النني لاعب منتخب مصر والجزيرة الإماراتي حاليًّا ونادي أرسنال الإنجليزي السابق بعد صراع طويل مع المرض في مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية.

أحتفل قيس سعيّد، وسط أنصاره بشارع الحبيب بورقيبة، بعد ظهور مؤشرات أولية تؤكد فوزه بالانتخابات الرئاسية التونسية بنسبة 90 ٪.

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، قصفها بالصواريخ قاعدة نيمرا الإسرائيلية غربي طبريا "دعما لفلسطين ودفاعا عن لبنان"، وقال الإسعاف الإسرائيلي إن القصف تسبب فى إصابة 10 إسرائيليين جراء إطلاق الصواريخ على حيفا وطبريا من بينها إصابات خطرة.

أكد أحمد عبدالحليم نجم نادي الزمالك السابق، أن وضع اللاعب أوفي إيجاريا تحت الاختبار أمر جيد من جانب مسئولي الزمالك طالما أن جوزيه جوميز يرغب في التعاقد معه، مشيرا إلى أن الأفضل رؤيته على الطبيعة ومن ثم إجراء الكشف الطبي خوفا من وجود إصابة مزمنة، كما أنه بعيد عن اللعب منذ فترة طويلة.

ذكرت وسائل إعلام باكستانية مساء أمس أن انفجارا وقع بالقرب من مفترق طرق يؤدي إلى المطار الدولي بمدينة كراتشي، أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين نقلوا إلى المستشفى فورًا.