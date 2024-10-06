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رياضة

الأهلي يعلن رسميا عرض قندوسي للبيع، وقرار بخصوص لجنة التعاقدات

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

أعلن النادي الأهلي رسميًّا عرض أحمد قندوسي للبيع على خلفية تصريحاته بخصوص وجود وكلاء يتحكمون في تعاقدات النادي الأهلي في الفترة الماضية.

وجاء قرار النادي الاهلي الرسمي كالتالي:

حكام أجانب في مباريات كأس السوبر المصري

وأعلن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي طلب ناديه لحكام أجانب في مباريات كأس السوبر المصري الذي سيقام في الإمارات يوم 20 و24 من أكتوبر الحالي.

وقال محمد رمضان المدير الرياضي للنادي عبر قناة الأهلي: نتقدم رسميًّا لاتحاد الكرة غدًا بطلب حكام أجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري وكذلك المباراة التالية حال التأهل للنهائي.

وعن فريق الكرة قال رمضان: الشناوي وخمس لاعبين آخرين، سوف يتم التفاوض معهم لتجديد العقود بعد التوقف الدولي.

وتابع: كولر من أفضل المدربين الذين حققوا نتائج طيبة بعد مانويل جوزيه، وخسارة أي مباراة يكون فيها عوامل مشتركة، وهو مدرب تاريخه كبير، وحاليًّا نحن في بداية موسم، واللاعبين في حالة تركيز قبل السوبر المصري.

واختتم: الكابتن محمود الخطيب منحني صلاحيات كاملة في بعض الملفات، وتم إبلاغها للمدرب.

 

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