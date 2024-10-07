مانويل جوزيه يكشف كيف سيطر على إفريقيا مع الأهلي ورسالة للجماهير
استعاد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي ذكريات تدريبه للقلعة الحمراء في السنوات الماضية.
وقال مانويل جوزيه في تصريحات تلفزيونية: “كنت سعيد بالفوز بـ 21 بطولة مع الأهلي خلال 3 ولايات والأهلي وجماهيره هيفضلوا في ذاكرتي طول العمر”.
وأضاف: “الجمهور دائمًا هو اللاعب رقم 12 في صفوف الأهلي وحاولت أتعلم عربي ولكنه أصعب من البرتغالي”.
وتابع: “نجحت في الأهلي لأنني خلقت جوًّا أسريًّا داخل فريق الأهلي وكان أحد أسباب فوزنا بـ 21 لقب وغيرت طريقة لعب الأهلي للفوز بالمباريات في إفريقيا وحققنا نتائج إيجابية”.
وتابع: قبل أن آتي الي الأهلي كان كل واحد بيعمل اللي علي مزاجه وعندما أتيت وضعت قواعد
واختتم: “ أجبرت لاعبي الأهلي أن يكونوا محترفين ويفكروا في الفريق وليس الأمور الفردية، تحدث للاعيبيه الأهلي الفريق فوق أي لاعب وحتى المدرب نفسه”.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية