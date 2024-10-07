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رياضة

مانويل جوزيه يكشف كيف سيطر على إفريقيا مع الأهلي ورسالة للجماهير

مانويل جوزيه، فيتو
مانويل جوزيه، فيتو

استعاد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي ذكريات تدريبه للقلعة الحمراء في السنوات الماضية.

وقال مانويل جوزيه في تصريحات تلفزيونية: “كنت سعيد بالفوز بـ 21 بطولة مع الأهلي خلال 3 ولايات والأهلي وجماهيره هيفضلوا في ذاكرتي طول العمر”.

وأضاف: “الجمهور دائمًا هو اللاعب رقم 12 في صفوف الأهلي وحاولت أتعلم عربي ولكنه أصعب من البرتغالي”.

وتابع: “نجحت في الأهلي لأنني خلقت جوًّا أسريًّا داخل فريق الأهلي وكان أحد أسباب فوزنا بـ 21 لقب وغيرت طريقة لعب الأهلي للفوز بالمباريات في إفريقيا وحققنا نتائج إيجابية”.

وتابع: قبل أن آتي الي الأهلي كان كل واحد بيعمل اللي علي مزاجه وعندما أتيت وضعت قواعد

واختتم: “ أجبرت لاعبي الأهلي أن يكونوا محترفين ويفكروا في الفريق وليس الأمور الفردية، تحدث للاعيبيه الأهلي الفريق فوق أي لاعب وحتى المدرب نفسه”.

 

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