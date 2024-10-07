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رياضة

نجم الزمالك السابق يتحدث عن صفقة لاعب ليفربول السابق

أوفي إيجاريا، فيتو
أوفي إيجاريا، فيتو

أكد أحمد عبدالحليم نجم نادي الزمالك السابق، أن وضع اللاعب أوفي إيجاريا تحت الاختبار أمر جيد من جانب مسئولي الزمالك طالما أن جوزيه جوميز يرغب في التعاقد معه، مشيرا إلى أن الأفضل رؤيته على الطبيعة ومن ثم إجراء الكشف الطبي خوفا من وجود إصابة مزمنة، كما أنه بعيد عن اللعب منذ فترة طويلة.

وقال عبدالحليم عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "وضع اللاعب تحت الاختبار أمر جيد، من أجل الحكم على مستواه، قبل الإقدام على التعاقد معه بشكل رسمي، وحال ظهوره بشكل طيب يمكن ضمه، أما حال عدم تقديم الأداء المرجو خلال التدريبات والمباريات الودية فلن يتم ضمه".

وأضاف: "وضع ايجاريا الذي لعب في السابق في ليفربول تحت الاختبار قد يظهر مدى جودته في اللعب بأكثر من مركز والاستفادة منه واعتقد أنه سيتم تشكيل لجنة داخل الزمالك من أجل الحكم على مستواه".

وأشار إلى أنه لابد أن يسعد جمهور الزمالك بالسوبر الافريقي، لكن لاعبي الأبيض عليهم اغلاق كافة الملفات والاستعداد لكأس السوبر المصري، لأن لاعب الكرة يختلف تماما عن الجمهور. وكما علمت فأن أحمد سليمان المشرف على الكرة طالب اللاعبين بالتركيز في المباريات المقبلة، وعدم كتابة أي شئ عبر السوشيال ميديا.

وتابع: "الأفضل وجود 4 أطقم حكام أجانب لمباريات السوبر المصري، واعتقد أن اللجنة المنظمة للبطولة قد توافق على جلب اجانب لانجاح البطولة في النهاية".

وأتم: "مواجهات السوبر المصري ستكون قوية، وحال التقى الأهلي والزمالك مجددا ستكون موقعة قوية في ظل رغبة الأحمر في الرد على خسارة السوبر المصري واتمنى ان تخرج البطولة بشكل يليق بالكرة المصرية".

 

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