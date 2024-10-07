اليوم، انطلاق دوري المحترفين في موسمه الثاني ومواجهات نارية بالافتتاح

دوري المحترفين، ينطلق اليوم الإثنين مسابقة دوري القسم الثاني أ “ دوري المحترفين” لموسمه الثاني علي التوالي بمشاركة 20 فريقا.

ويشهد اليوم الإثنين أول أيام انطلاق المسابقة العديد من المواجهات النارية، فمن المقرر أن تقام 5 مباريات اليوم، حيث يلتقي بلدية المحلة ضد الداخلية، طنطا أمام وادي دجلة، الترسانة ومنتخب السويس، المصرية للاتصالات ضد بروكسي، المنصورة أمام ابو قير للاسمدة.

بينما تستكمل باقي مباريات الجولة غدا الثلاثاء، فيلاقي المقاولون العرب نظيره القناة، لافيينا ضد راية، السكة الحديد أمام أسوان، كهرباء الإسماعيلية مع ديروط، سبورتنج ضد بترول أسيوط.

مواعيد مباريات الجولة الأولي من دوري المحترفين

الإثنين 7 أكتوبر

طنطا ودجلة 3.30 عصرا.

أبو قير والمنصورة 3.30 عصرا.

الترسانة والسويس 6 مساء.

الداخلية والبلدية 3.30 عصرا.

الاتصالات وبروكسي 3.30 عصرا.

الثلاثاء 8 أكتوبر

لافيينا وراية 3.30 عصرا.

السكة الحديد وأسوان 3.30 عصرا.

الكهرباء وديروط 3.30 عصرا.

القناة والمقاولون العرب 3.30 عصرا.

سبورتنج والبترول 3.30 عصرا.



شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وأجرى اتحاد الكرة قرعة دوري المحترفين في مقر اتحاد الكرة، وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول.

قرعة دوري المحترفين

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول:

طنطا ودجلة

لافيينا وراية

أبو قير والمنصورة

السكة وأسوان

الكهرباء وديروط

الترسانة والسويس

القناة والمقاولون

الداخلية والبلدية

سبورتنج والبترول

الاتصالات وبروكسي

وكان اتحاد الكرة كشف أن دورى القسم الثانى أ المعروف باسم دورى المحترفين، سيقام من دورين فى الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث فى الموسم الماضى.

أندية دوري المحترفين موسم 2024-2025

1- المقاولون العرب

2- بلدية المحلة

3- الداخلية

4- وادي دجلة

5- لافيينا

6- القناة

7- بروكسي

8- راية

9- طنطا

10- السكة الحديد

11- أبوقير للأسمدة

12- بترول أسيوط

13- أسوان

14- الاتصالات

15- المنصورة

16- ديروط

17- كهرباء الإسماعيلية

18- منتخب السويس

19- الترسانة

20- سبورتنج