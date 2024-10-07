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تشييع جثمان خالة محمد النني لاعب منتخب مصر والجزيرة الإماراتي بمسقط رأسه بالمحلة

محمد النني، فيتو
محمد النني، فيتو

توفيت أمس الأحد، خالة اللاعب محمد النني لاعب منتخب مصر والجزيرة الإماراتي حاليًّا ونادي أرسنال الإنجليزي السابق بعد صراع طويل مع المرض في مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية.

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وشيع العشرات من أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، جثمان المتوفاة إلى مثواها الأخير، عقب الانتهاء من صلاة المغرب وأداء صلاة الجنازة عليها، ودفنها بمقابر العائلة بمدافن حسن البدوي بالمحلة.

 

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