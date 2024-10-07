قيس سعيد يحتفل في شارع الحبيب بورقيبة بفوزه بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

أحتفل قيس سعيّد، وسط أنصاره بشارع الحبيب بورقيبة، بعد ظهور مؤشرات أولية تؤكد فوزه بالانتخابات الرئاسية التونسية بنسبة 90 ٪.

وشدّد قيس سعيّد في تصريح لقناة الوطنية الأولى، من شارع الحبيب بورقيبة، على "مواصلة معركة التحرير ورفع التحدّي تلو التحدي، والعمل على تطهير البلاد من الفساد والمفسدين"، مضيفا أنّ "سيادة الدولة بشعبها، وهي فوق كلّ اعتبار".

وقال: "ألينا على أنفسنا إلاّ أن نكون جنودًا في خدمة هذا الوطن العزيز".

معلومات عن الرئيس قيس سعيد

وقيس سعيد هو الرئيس الحالي لتونس، وتم انتخابه في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر سنة 2019 لولاية من 5 سنوات، وتنافس حينذاك في الدور الثاني مع مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي، وفاز بنحو 73% من الأصوات، بفضل وعوده باستعادة النظام بعد 10 سنوات من التدهور الاجتماعي والاقتصادي وعدم الاستقرار الحكومي.

وعمل قيس سعيد أستاذًا للقانون الدستوري في الجامعة التونسية، وهو متزوج من القاضية التونسية إشراف شبيل، التي تعرَّف إليها حين كانت طالبة بكلية الحقوق بمدينة سوسة الساحلية، حين كان أستاذًا بها من 1986 إلى 1999، وأشرف خلال تلك الفترة لمدة وجيزة على قسم القانون العام.

وانتقل بعد هذه التجربة المهنية للتدريس في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس برتبة أستاذ مساعد في مادتي القانون الدستوري والنظام السياسي، من 1999 حتى 2018، تاريخ حصوله على التقاعد عند بلوغه الـ60 من عمره.

معلومات عن مرشح حركة الشعب زهير المغزاوي

ونافس سعيد النائب السابق في البرلمان زهير المغزاوي (59 عامًا) وهو أمين عام حركة الشعب، ذات التوجه القومي، وهي من بين الحركات السياسية المؤيدة لمسار الـ 25 من يوليو الذي أطلقه سعيد في 2021.

والمغزاوي أصيل مدينة قبلي بالجنوب التونسي، تفرغ للعمل السياسي منذ سنة 2011 وكان من بين مؤسسي حركة الشعب الوحدوية التقدمية، التي اندمجت سنة 2012 مع "حركة الشعب"، ثم تولى المغزاوي، ذو التوجه القومي العروبي الناصري، الأمانة العامة للحركة سنة 2013 خلفًا لمحمد البراهمي الذي اغتيل في الـ25 من يوليو 2013.