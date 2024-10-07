الإثنين 07 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إصابة 10 إسرائيليين بعد قصف حزب الله لحيفا وقاعدة نيمرا العسكرية (فيديو)

حيفا، فيتو
حيفا، فيتو

الحرب على لبنان ، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، قصفها بالصواريخ قاعدة نيمرا الإسرائيلية غربي طبريا "دعما لفلسطين ودفاعا عن لبنان"، وقال الإسعاف الإسرائيلي إن القصف تسبب فى إصابة 10 إسرائيليين جراء إطلاق الصواريخ على حيفا وطبريا من بينها إصابات خطرة.

ومساء أمس الأحد، أسفر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مبنى في مدينة حيفا شمالي إسرائيل عن إصابة 5 أشخاص بجروح.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الجيش الإسرائيلي أحبط محاولة تسلل مسلحين من حزب الله عبر الحدود الشمالية في منطقة دوفيف، حيث قتل 6 مسلحين.

وأعلنت إسرائيل حالة تأهب قصوى في المناطق الحدودية.

في المقابل، انفجرت صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان بعد إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه مواقع في الجليل الأعلى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصواريخ أصابت مباني في كرمئيل ومناطق أخرى، وسط دوي انفجارات قوية في الجليل الأعلى ومركز الجليل شمالي إسرائيل.

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