لماذا تخشى إسرائيل مواجهة الجيش المصري؟ أحد أبطال أكتوبر يجيب

قال اللواء طيار أحمد المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، إن الجيش المصري هو الوحيد المنظم بالسلاح والأفراد والتدريب على أعلى مستوى بالمنطقة.

خوف إسرائيل من مواجهة القوات المسلحة

وأكد المنصوري: أن إسرائيل تخشى الجيش المصري بصورة كبيرة للغاية، معقبًا: "الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع أن مواجهة مصر، لأنها يعلم قوة الجيش المصري".



وأضاف "المنصوري"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة"ten"، مصر في حرب السادس كانت تحارب دولة الاحتلال المدعومة من الولايات المتحدة، واستطاعت النصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قيادة رشيدة قادرة على تفعيل بعض الإجراءات في الوقت المناسب، وعلى الشعب المصري أن يطمئن.



نجاح وقدرة القوات الجوية المصرية

وتابع أن الطائرة الفانتوم الإسرائيلية في حرب أكتوبر 1973 أقوى من طائرة الميج التي كانت ملك للجيش المصري 3 مرات، ولكن بفضل الله والتدريب استطاعت القوات الجوية المصرية أن تحقق النصر على القوات الإسرائيلية.