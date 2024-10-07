الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم بدء التشغيل التجريبي لقطار سيناء بحضور وزير النقل

قطار، فيتو
قطار، فيتو
ads

يشهد اليوم الفريق كامل الوزير وزير النقل، التشغيل التجريبي لقطار سيناء والذي دخل الخدمة للمرة الأولى منذ شهريين ومن المقرر أن يساهم في إحداث نقلة لتنمية سناء خلال الفترة القادمة.

 

استقبلت محطات قطار سيناء، قطارات البضائع القادمة من المواني القريبة منها، في أول عبور لحركة نقل البضائع من مواني شرق بورسعيد وغيرها عبر بوابة سيناء، الأمر الذى يفتح آفاقا للتنمية بسيناء خلال الفترة المقبلة.


واستعرضت وزارة النقل التشطيبات النهائية لمحطة بالوظة بعد تجديدها واستعادة كفاءتها، ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان -بئر العبد، حيث نشرت الوزارة تقريرا مصورا لرصيف المحطة والمباني الرئيسية لها.


مخطط تطوير محطات القطارات في سيناء

وزارة النقل وضعت مخططا لتطوير محطات القطارات في سيناء وتضمنت أعمال تطوير المحطة تحديد مسارات مُعينة لمرور الركاب ودخولهم إلى شبابيك التذاكر قبل استقلال القطارات، كما تم تطوير المبنى الرئيسي للمحطة وأرصفة المحطة بعد أن تمت سرقتها خلال ثورة 25 يناير.

 

 

خطة وزارة النقل لعودة حركة القطارات إلى سيناء بعد توقفها 

كما وضعت وزارة النقل خطة شاملة لعودة حركة القطارات بمحافظة شمال سيناء تتضمن إجراء تطوير شامل لمحطات القطارات، بالإضافة إلى مشروع تطوير كوبري الفردان تمهيدا لعبور القطارات أعلى قناة السويس دون أن يؤثر هذا الأمر على حركة الملاحة الدولية.

يتم العمل على  تأهيل وتطوير  خط الفردان بئر العبد بطول 100 كيلو متر بالإضافة إلى تطوير الوصلة من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلومترًا والانتهاء من تنفيذ خط بئر العبد العريش بطول 80 كم وإنشاء الكوبري المعدني جديد بمنطقة الفردان.

محطة بالوظة،فيتو 

كامل الوزير: تشغيل قطار سيناء أصبح واقعًا وليس تخطيطًا

الفريق كامل الوزير وزير النقل أشار في تصريحات صحفية إلى أن القطار سيقوم من الفردان إلى بالوظة، ثم إلى شرق بورسعيد بالميناء والمنطقة الصناعية، ليكمل طريقه إلى بئر العبد،مشيرًا إلى أن تشغيل القطار أصبح واقعًا وليس تخطيطًا، موضحًا أن القطار تم تجريبه من خلال مروره من على الكوبري المُقام على قناة السويس الغربية، والكوبري الآخر على قناة السويس الشرقية الجديدة، مشيرا إلى أن هناك قطارا مخصصا للركاب وآخر للبضائع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الفريق كامل الوزير وزير النقل القادم بمحافظة شمال سيناء الفريق كامل الوزير الفريق كامل الوزير وزير تطوير كوبري الفردان تطوير خط الفردان بئر العبد حطات القطارات في سيناء خط الفردان بئر العبد

مواد متعلقة

ما حكم شراء مصادرات الجمارك؟ الإفتاء تجيب

ضحايا الحج

أخبار مصر اليوم: التموين تتعاقد على 470 ألف طن قمح.. الحكومة تكشف تكلفة حل أزمة تخفيف أحمال الكهرباء خلال 3 شهور

أخبار مصر: كيف دعم صلاح كندة علوش بعد إصابتها بالسرطان، فرد الأمن يكشف مفاجأة عن خناقة إمام عاشور، الأرصاد تحذر سكان القاهرة

نصر الله يهدد بتدمير إسرائيل: على العدو أن ينتظرنا جوا وبرا وبحرا.. الأمين العام لحزب الله: الاحتلال عاجز أمام المقاومة في غزة.. لدينا ترسانة أسلحة ضخمة.. وهذا مصير قبرص حال مساعدة تل أبيب

ساخرون.. وزير‭ ‬التموين‭:‬ لو‭ ‬الناس‭ ‬بطلت‭ ‬تخلف‭ ‬عيال‭ ‬الدولار‭ ‬هيرجع‭ ‬بـ‭ ‬8‭ ‬جنيه‭ ‬والسلع‭ ‬هتتوفر وهنتنغنغ‭ ‬كلنا‭!‬

زيادة الثروة السمكية وتوفير فرص العمل، جهود تطوير البحيرات المصرية

الإنتاج الحربي في عام.. دور حيوي في توطين الصناعة.. استحداث منتجات عسكرية جديدة.. إنتاج راجمة الصواريخ رعد 200.. ونسخة مطورة من سينا 200

الأكثر قراءة

تباين أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

إسرائيل تحيي ذكرى هجوم 7 أكتوبر 2023 وتكشف عن خسائرها البشرية

نجم الزمالك السابق يتحدث عن صفقة لاعب ليفربول السابق

اليوم بدء التشغيل التجريبي لقطار سيناء بحضور وزير النقل

الحوثيون يعلنون ذكرى 7 أكتوبر عطلة رسمية في اليمن

التعليم تنبه على المديريات بضرورة تخصيص الحصة الأولى عن انتصارات حرب أكتوبر.. اليوم

اليوم، انطلاق دوري المحترفين في موسمه الثاني ومواجهات نارية بالافتتاح

أسعار الذهب اليوم الإثنين آخر تحديث

منوعات

المزيد

الشرطة الأمريكية تعتقل طفلين اعتديا بالضرب على حاكم نيويورك السابق

ناسا تعثر على تفاصيل كيميائية مفاجئة في القمر "شارون"

وفاة أكبر مصاب بالشيخوخة المبكرة عن 28 عاما

نفوق فيلين في تايلاند بسبب الفيضانات المفاجئة

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصيلة الدمار تصل لـ 86%.. غزة تتحول إلي مدينة أشباح خلال عام من الحرب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية