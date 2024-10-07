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ظهرت الآن، رابط نتيجة وظائف معلم مساعد بالتربية والتعليم، وخطوات الاستعلام

وظائف معلم مساعد
وظائف معلم مساعد مادة بالتربية والتعليم، فيتو
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معلم مساعد مادة، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الرابع، الخامس، السادس) للمواد التالية: اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، والدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي.

 

نتيجة وظائف معلم مساعد مادة

وأعلن الجهاز عن النتيجة الاختبارات الإلكترونية التي عقدت بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز وذلك عبر موقع  بوابة الوظائف الحكومية.

 

خطوات الاستعلام عن نتيجة معلم مساعد مادة 

ولكيفيه الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني يرجى اتباع ما يلي:

 

1- الدخول على موقع  بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط هنا

2- يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3- تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها/ وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4- يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

 

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