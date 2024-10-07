انفجار ضخم قرب مطار كراتشي في باكستان (فيديوهات)

باكستان، ذكرت وسائل إعلام باكستانية مساء أمس أن انفجارا وقع بالقرب من مفترق طرق يؤدي إلى المطار الدولي بمدينة كراتشي، أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين نقلوا إلى المستشفى فورًا.

وأوضحت قناة "جيو" التلفزيونية أن "الانفجار وقع بالقرب من المطار الدولي في مدينة كراتشي الباكستانية، وأدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدد آخر".

کراچی ائیرپورٹ کے قریب دھماکے کی آواز سنی گئی



کراچی ائیرپورٹ کے قریب دھماکے کی اطلاعات، علاقے میں دھویں کے بادل نظر آرہے ہیں



ایس ایس پی ملیر کے مطابق کراچی میں ائیرپورٹ سگنل کے قریب زودار دھماکا ہوا ہے pic.twitter.com/33qe59wclh October 6, 2024

وذكرت تقارير بأن "الانفجار كان عبارة عن عبوة ناسفة"، وقد بدأ التحقيق، كما أشارت إلى أنه "كان هناك مواطنون أجانب في السيارة التي أصيبت بالانفجار".

کراچی ائرپورٹ سگنل کے قریب دھماکہ تین افراد جاں بحق آٹھ زخمی دھماکے کی نوعیت جاننے کیلئے بنک ڈسپوزل اسکواڈ جائے وقوعہ پر پہنچ گیا متعدد گاڑیاں تباہ #KarachiBlast pic.twitter.com/2kx5KltzF9 — Samar Abbas (@Samarjournalist) October 6, 2024

وذكرت القناة نقلًا عن الشرطة أنه بحسب البيانات الأولية انفجر صهريج، ما أدى إلى اشتعال النيران في السيارات القريبة، كما سمع دوي الانفجار في مناطق متفرقة من المدينة.

کراچی میں ایئر پورٹ کے قریب دھماکا جسمیں ابتدائی طور پر 2 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں مختلف علاقوں میں زور دار دھماکے کی آواز سنی گئی پولیس رینجرز کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے۔ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سخت سیکورٹی میں ایک convoy جارہا تھا جس پر حملہ ہوا ہے pic.twitter.com/7TaFxKb92f — Sidrah Dar (سدرہ ڈار) (@SidrahDar) October 6, 2024

ووصلت الشرطة وقوات الأمن وفرق الإنقاذ إلى الموقع، فيما تم نقل المصابون على جناح السرعة للمستشفى.