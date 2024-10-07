انفجار ضخم قرب مطار كراتشي في باكستان (فيديوهات)
باكستان، ذكرت وسائل إعلام باكستانية مساء أمس أن انفجارا وقع بالقرب من مفترق طرق يؤدي إلى المطار الدولي بمدينة كراتشي، أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين نقلوا إلى المستشفى فورًا.
وأوضحت قناة "جيو" التلفزيونية أن "الانفجار وقع بالقرب من المطار الدولي في مدينة كراتشي الباكستانية، وأدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدد آخر".
وذكرت تقارير بأن "الانفجار كان عبارة عن عبوة ناسفة"، وقد بدأ التحقيق، كما أشارت إلى أنه "كان هناك مواطنون أجانب في السيارة التي أصيبت بالانفجار".
وذكرت القناة نقلًا عن الشرطة أنه بحسب البيانات الأولية انفجر صهريج، ما أدى إلى اشتعال النيران في السيارات القريبة، كما سمع دوي الانفجار في مناطق متفرقة من المدينة.
ووصلت الشرطة وقوات الأمن وفرق الإنقاذ إلى الموقع، فيما تم نقل المصابون على جناح السرعة للمستشفى.
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