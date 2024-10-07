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خارج الحدود

إصابة 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمستشفى الأقصى بغزة

مستشفى دير البلح،
مستشفى دير البلح، فيتو

غزة الآن ، أصيب 11 شخصًا جراء قصف إسرائيلي على باحات مستشفى الأقصى بدير البلح في قطاع غزة، وفق مراسل العربية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه هاجم موقع قيادة وسيطرة تابعًا لحركة حماس في مستشفى شهداء الأقصى، زاعمًا أن عناصر من الحركة كانوا يعملون في مجمعات القيادة والسيطرة التي أقيمت في المستشفى.

كذلك أوضح أن عناصر حماس استخدموا مجمعات القيادة والسيطرة للتخطيط وتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي.

 

ضربات إسرائيلية

وفي وقت سابق الأحد قال مكتب الإعلام الحكومي الذي تديره حماس في قطاع غزة إن 26 شخصًا على الأقل استشهدوا وأصيب 93 آخرين في ضربات جوية إسرائيلية على مسجد ومدرسة يؤويان نازحين، وفق رويترز.

وذكر مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني أن 20 آخرين على الأقل استشهدوا منذ مساء أمس السبت في شمال قطاع غزة بعد أن أرسل الجيش الإسرائيلي دبابات إلى مناطق هناك لأول مرة منذ شهور وأصدر أوامر للسكان بالإخلاء.

فيما قال الجيش في بيان إنه "نفذ ضربة دقيقة على عناصر حماس" كانوا يعملون داخل مراكز قيادة وتحكم في مدرسة ابن رشد ومسجد شهداء الأقصى في منطقة دير البلح بوسط قطاع غزة.

وتنفي حماس الاتهامات الإسرائيلية باستخدام مرافق مدنية مثل المدارس والمستشفيات والمساجد في أغراض عسكرية.

جاءت الضربات قبل يوم من الذكرى السنوية الأولى للحرب بين إسرائيل وحماس وفي وقت توسع فيه إسرائيل حملتها على لبنان.

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