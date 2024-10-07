إسرائيل تحيي ذكرى هجوم 7 أكتوبر 2023 وتكشف عن خسائرها البشرية

بدأت في إسرائيل، اليوم الاثنين، مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لهجوم 7 أكتوبر، الذي كان سببا في اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ففي مستوطنة رعيم، بدأ حشد من الأشخاص المراسم بالوقوف دقيقة صمت في تمام الساعة 3:29 بتوقيت جرينتش، وهو توقيت بدء الهجوم على مستوطنات غلاف غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي، في الذكرى السنوية الأولى للهجمات التي شنتها حركة حماس واستتبعت حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة، إن إسرائيل أصابت أكثر من 40 ألف هدف في القطاع خلال العام المنصرم، واكتشفت 4700 فتحة نفق ودمرت ألف موقع لإطلاق الصواريخ.

خسائر الجيش الإسرائيلي:

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه منذ 7 أكتوبر 2023:

قتل 726 جنديا إسرائيليا.

380 منهم قتلوا في الحملة العسكرية.

346 قتلوا في المعارك داخل غزة.

4576 جنديا أصيبوا في المعارك.

قتل 56 جنديا نتيجة لحوادث خلال العمليات لم يحددها الجيش.

300 ألف جندي احتياطي تم تجنيدهم منذ بدء الحرب.

82 % من المجندين من الرجال و18 % من النساء.

إحصائية أخرى:

تشير الإحصاءات التي أعلنها الجيش الإسرائيلي إلى أنه منذ بدء الحرب:

انطلق 13200 صاروخ على إسرائيل من غزة.

انطلق 12400 صاروخ آخر من لبنان.

انطلق 60 صاروخا من سوريا.

180 صاروخا من اليمن.

400 صاروخ من إيران.

أرقام فلسطينية:

وخلال العام المنصرم، اعتقلت إسرائيل أكثر من 5 آلاف شخص في الضفة الغربية وغور الأردن تقول إنهم مشتبه بهم.

وقال الجيش إنه قتل 8 من قادة ألوية فصائل مسلحة من غزة، ونحو 30 قائد كتيبة و165 قائد سرية خلال العام المنصرم.

وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 41,870 مواطنا، وإصابة 97,166 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".