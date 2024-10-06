أخبار الحوادث اليوم: شروط رفع قضايا الميراث وعقوبات الممتنع.. فيديو لسيدة تتهم نجلها وزوجته بالتعدي عليها وطردها من منزلها.. شاب يقتل والدته بدار السلام
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
سقوط مزور الزقازيق لترويج المستندات الرسمية المزورة مقابل أموال
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مزور الزقازيق لترويج المستندات الرسمية المزورة مقابل أموال لراغبي الحصول عليها.
الأمن يكشف ملابسات فيديو لسيدة تتهم نجلها وزوجته بالتعدي عليها وطردها من منزلها
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" ادعت خلاله إحدى السيدات بالدقهلية بقيام نجلها وزوجته بالتعدى عليها بالضرب والسب وطردها من منزلها.
مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة بترعة المريوطية بالجيزة
لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين إثر انقلاب سيارة فى ترعة المريوطية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الجيزة، من انتشال الجثة والمصابين.
القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات فى أسوان
تمكن قطاع الأمن العام، من القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة مخدرات فى أسوان يديرها عنصرين إجراميين.
أبرز شروط رفع قضايا الميراث وعقوبات الممتنع
وضع قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، عقوبات محددة ضد الممتنع عن تسليم الميراث إلى مستحقيه، وعلي ضوء ذلك ترصد “فيتو” شروط الامتناع عن تسليم حصة الميراث، والعقوبات المقررة علي مرتكبها في السطور التالية..
اعترافات طالب متهم بقتل زميله في السلام
أدلى طالب متهم بقتل زميله بعد أن طعنه في صدره بسلاح أبيض في منطقة السلام باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام.
مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن انتهاكات ضد النزلاء وأسرهم بمراكز الإصلاح والتأهيل
نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على إحدى المنصات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى من ادعاءات بوجود انتهاكات تجاه النزلاء وأسرهم خلال زيارتهم لذويهم بتلك المراكز.
الداخلية تعلن تفاصيل الإفراج بالعفو عن 3610 نزلاء بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر (فيديو وصور)
أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل الأفراج بالعفو على 3610 نزلاء بمناسبة ذكرى الـ51 لنصر أكتوبر .
حريق داخل مطعم شهير في منطقة الشيخ زايد
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق داخل مطعم شهيرة فى مدينة الشيخ زايد دون وقوع أى إصابات.
القبض على شاب بتهمة قتل والدته في دار السلام
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شاب متهم بقتل والدته بمنطقة دار السلام، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.
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