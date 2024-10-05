ضبط سائق دهس طفلا أمام كارفور المعادي

تمكنت قوات المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق متهم بدهس طفل 12 عامًا، في حادث سير مأساوي أمام كارفور المعادي بالقاهرة، وفر هاربًا من مكان الحادث.



جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا حول العثور على جثة طفل ملقاة على الأرض، وانتقلت فرق الأمن إلى موقع الحادث، ونقلتها إلى مشرحة مستشفى البنك الأهلي.