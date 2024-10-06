الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن انتهاكات ضد النزلاء وأسرهم بمراكز الإصلاح والتأهيل

مركز الاصلاح والتاهيل
مركز الاصلاح والتاهيل

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على إحدى المنصات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى من ادعاءات بوجود انتهاكات تجاه النزلاء وأسرهم خلال زيارتهم لذويهم بتلك المراكز.


وأكد المصدر الأمنى،  أن ذلك يأتى ضمن الحملة الممنهجة للجماعة الإرهابية لمحاولة التشكيك فى ما تشهده المنظومة العقابية من تطوير وتحديث وذلك من أجل إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها أمام الرأى العام.

العفو الرئاسى عن 3610 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

القبض على شاب بتهمة قتل والدته في دار السلام

وأشار المصدر، أن  مراكز الإصلاح والتأهيل يتوفر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وتُدار وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مراكز الاصلاح والتأهيل وزارة الداخلية جماعة الإرهابية

مواد متعلقة

العفو الرئاسى عن 3610 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

القبض على شاب بتهمة قتل والدته في دار السلام

إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة داخل ترعة بـ قنا

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء طالب على آخر أمام مدرسة بالطالبية

الأمن يكشف ملابسات فيديو لسيدة تتهم نجلها وزوجته بالتعدي عليها وطردها من منزلها

مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة بترعة المريوطية بالجيزة

السيطرة على حريق محدود داخل فندق بالجيزة

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

مستعينًا بآخر خطابات والده قبل التنحي، رسالة علاء مبارك للمصريين في ذكرى نصر أكتوبر

بتراجع يصل لـ7.5 جنيه، انخفاض أسعار البيض في الأسواق

استبعاد حسين السيد من لجنة الكرة في الزمالك

العفو الرئاسى عن 3610 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

بتوصية من جوميز، نجم ليفربول السابق على أعتاب الزمالك

بزيادة تصل لـ 13.5 جنيه، ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز بالأسواق

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

منوعات

المزيد

روسيا تستعد لإطلاق مركبتين جديدتين إلى المحطة الفضائية

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

تطوير برمجيات جديدة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الفحوصات الطبية

علماء روس يبتكرون روبوتات لاستكشاف القمر

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العرسة فى المنام وعلاقتها بالمرور ببعض الأزمات المالية

رسالة قوية من علي جمعة للمشككين في نصر 6 أكتوبر

شباب حول الرسول، عَبْدُ اللّهِ بنُ حَنْظَلَة الأنصاري، "أبوه غسَّلته الملائكة"

المزيد
الجريدة الرسمية