مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن انتهاكات ضد النزلاء وأسرهم بمراكز الإصلاح والتأهيل
نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على إحدى المنصات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى من ادعاءات بوجود انتهاكات تجاه النزلاء وأسرهم خلال زيارتهم لذويهم بتلك المراكز.
وأكد المصدر الأمنى، أن ذلك يأتى ضمن الحملة الممنهجة للجماعة الإرهابية لمحاولة التشكيك فى ما تشهده المنظومة العقابية من تطوير وتحديث وذلك من أجل إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها أمام الرأى العام.
وأشار المصدر، أن مراكز الإصلاح والتأهيل يتوفر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وتُدار وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
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