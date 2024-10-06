سقوط مزور الزقازيق لترويج المستندات الرسمية المزورة مقابل أموال

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مزور الزقازيق لترويج المستندات الرسمية المزورة مقابل أموال لراغبي الحصول عليها.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية)؛ بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير أختام شعار الجمهورية والمحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وعثر وبحوزته (4 أختام شعار الجمهورية "مزورين" – 24 أكلاشيه "مزورين" – 2 إسطمبة معدنية "تستخدم فى تصنيع أختام شعار الجمهورية" – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته اعترف بمزاولته النشاط الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

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