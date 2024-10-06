الأحد 06 أكتوبر 2024
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حوادث

اعترافات طالب متهم بقتل زميله في السلام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أدلى طالب متهم بقتل زميله بعد أن طعنه في صدره بسلاح أبيض في منطقة السلام باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام.  

وقال المتهم إنه لم يكن يقصد قتل زميله، ولكنها مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافهما حول مبلغ مالي.

وأضاف المتهم أن المجني عليه رفض رد إليه مبلغ مالي كان قد اقترضه منه فطعنه دون قصد بالسلاح.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال (طالب - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى، وتوفى فور وصوله إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة محل سكنه.

وبالانتقال والفحص، أفاد شهود الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بذات المنطقة) بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر (طالب- مقيم دائرة القسم) إثر خلافات مالية فيما بينهما تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " كان بحوزته ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته (الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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منطقة السلام نيابة السلام قسم شرطة السلام ثان مديرية أمن القاهرة

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