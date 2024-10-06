الأحد 06 أكتوبر 2024
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حوادث

حريق داخل مطعم شهير في منطقة الشيخ زايد

حريق مطعم
حريق مطعم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق داخل مطعم شهيرة فى مدينة الشيخ زايد دون وقوع أى إصابات.

حريق داخل مطعم شهير 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمطعم فى منطقة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى المكان البلاغ. 

وتم محاصرة ألسنة اللهب ومنع خطر امتداد النيران وإخماد الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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حريق مطعم حريق الشيخ زايد الحماية المدنية مديرية أمن الجيزة

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