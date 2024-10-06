الداخلية تعلن تفاصيل الإفراج بالعفو على 3610 نزلاء بمناسبة ذكرى الـ51 لنصر أكتوبر (فيديو وصور)

أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل الأفراج بالعفو على 3610 نزلاء بمناسبة ذكرى الـ51 لنصر أكتوبر .



قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن 3610 نزيل.



وقالت وزارة الداخلية؛ تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2024 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد لعام 2024.



الافراج بالعفو على 3610 نزيل

ووجه المفرج عنهم الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسى لسماح لهم العودة الى الحياة مرة آخرى وبدء صفحة جديدة والعودة الى ابنائهم وذويهم مرددين “ تحيا مصر..تحيا مصر ”.

وقام قطاع الحماية المجتمعية بتنظيم احتفال لهم بمراكز الاصلاح والتأهيل التى يتم الافراج عنهم لمشاركتهم الفرحة بالعفو وذكرى انتصارات أكتوبر المجيده.



ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

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