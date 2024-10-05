العثور على جثة شاب في النيل بالقليوبية

عثر أهالي مركز القناطر الخيرية بالقليوبية على جثة طافية على سطح نهر النيل لشاب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم انتشال الجثمان بفريق من الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب متحللة وبتفتيش ملابسه تم العثور على بطاقة رقم قومي، وببحث البلاغات ببيانات الرقم القومي التي تم العثور عليها داخل ملابس المتوفي اتضح أنه يقيم في اوسيم ومبلغ بغيابه من قبل أسرته منذ 15 يوم تقريبا.

وباستدعاء أهله تعرفوا عليه داخل مشرحة زينهم، وتم تحرير المحضر وإحالتهم للنيابة العامة حيث أمر وكيل النيابة بضرورة إجراء تحليل البصمة الوراثية “دي ان ايه” لوالد المجني عليه المبلغ بغيابه والجثة، وذلك لأن ملامح المجني عليه مشوهة والرقم القومي المعثور عليه معه قد يكون لشخص آخر.