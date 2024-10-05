السبت 05 أكتوبر 2024
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حوادث

حبس طالب متهم بقتل زميله بسبب خلافات مالية في السلام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة السلام بحبس طالب متهم بقتل زميله بعد أن طعنه في صدره بسلاح أبيض 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 

تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة اخطارًا  من إحدى المستشفيات باستقبال (طالب - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى، وتوفى فور وصوله إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة محل سكنه.


وبالإنتقال والفحص، أفاد شهود الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بذات المنطقة) بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر (طالب- مقيم دائرة القسم) إثر خلافات مالية فيما بينهما تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة " كان بحوزته ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته (الآداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام ثان مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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