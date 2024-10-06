الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو لسيدة تتهم نجلها وزوجته بالتعدي عليها وطردها من منزلها

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" ادعت خلاله إحدى السيدات بالدقهلية بقيام نجلها وزوجته بالتعدى عليها بالضرب والسب وطردها من منزلها.

بمشاركة أكثر من 3 آلاف منفذ، الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة

الداخلية تهدي أغنية «نبض القلوب» للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر (فيديو)

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" ادعت خلاله إحدى السيدات بالدقهلية بقيام نجلها وزوجته بالتعدى عليها بالضرب والسب وطردها من منزلها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24/8/2024 تلقي  مركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من السيدة "الظاهرة بمقطع الفيديو" بتضررها من (نجلها وزوجته "محددين") لقيامهما بالاعتداء عليها بالضرب والسب وطردها من "منزل العائلة" محل سكنهم جميعًا، وذلك لخلافات بينهم.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما أنكرا ما نُسب إليهما، وبالعرض على النيابة العامة تم الصلح والتراضى بينهم وإخلاء سبيل المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أجهزة وزارة الداخلية مركز شرطة المنصورة مديرية أمن الدقهلية وزار الداخلية

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة بترعة المريوطية بالجيزة

السيطرة على حريق محدود داخل فندق بالجيزة

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

سقوط مزور الزقازيق لترويج المستندات الرسمية المزورة مقابل أموال

القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات فى أسوان

قوافل الأحوال المدنية تستخرج 5770 بطاقة رقم قومي في 10 محافظات

ضبط 25 ألفا و920 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 46 سلاحا ناريا و13 قضية مخدرات خلال حملات بأسيوط وأسوان ودمياط

الأكثر قراءة

كاف يعلن رسميا تصنيف فرق الكونفدرالية، وموقف الزمالك والمصري

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

أسعار البن ترتفع 200 جنيه للكيلو في أقل من شهرين

مقطع مؤثر، تجمع حشود المصريين بالبنوك للتبرع بالذهب والمال لمساندة الجيش المصري (فيديو)

عمرو زكي: صرفت 9 ملايين جنيه على علاجي، ومتعب آخر المهاجمين في المنتخب

الأمن يكشف ملابسات فيديو لسيدة تتهم نجلها وزوجته بالتعدي عليها وطردها من منزلها

الإفتاء تحسم الجدل حول صحة أحاديث فضل الجيش المصري

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

منوعات

المزيد

تطوير برمجيات جديدة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الفحوصات الطبية

علماء روس يبتكرون روبوتات لاستكشاف القمر

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

الصين تكشف عن بدلة الفضاء المخصصة للسير على سطح القمر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الإجازات الرسمية لطلاب المدارس والجامعات في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل حول صحة أحاديث فضل الجيش المصري

هل يوجد صالحون من الجن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية