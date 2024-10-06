الأمن يكشف ملابسات فيديو لسيدة تتهم نجلها وزوجته بالتعدي عليها وطردها من منزلها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" ادعت خلاله إحدى السيدات بالدقهلية بقيام نجلها وزوجته بالتعدى عليها بالضرب والسب وطردها من منزلها.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" ادعت خلاله إحدى السيدات بالدقهلية بقيام نجلها وزوجته بالتعدى عليها بالضرب والسب وطردها من منزلها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24/8/2024 تلقي مركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من السيدة "الظاهرة بمقطع الفيديو" بتضررها من (نجلها وزوجته "محددين") لقيامهما بالاعتداء عليها بالضرب والسب وطردها من "منزل العائلة" محل سكنهم جميعًا، وذلك لخلافات بينهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما أنكرا ما نُسب إليهما، وبالعرض على النيابة العامة تم الصلح والتراضى بينهم وإخلاء سبيل المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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