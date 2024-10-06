القبض على شاب بتهمة قتل والدته في دار السلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شاب متهم بقتل والدته بمنطقة دار السلام، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.



كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا بوجود جثة بمنطقة دار السلام.

وبالانتقال والفحص تبين مقتل سيدة وتم اتهام نجلها بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما؛ لخلافات مالية، قام على إثرها المتهم بإنهاء حياة والدته طعنا بسكين، والقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ