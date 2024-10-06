أبرز شروط رفع قضايا الميراث وعقوبات الممتنع

وضع قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، عقوبات محددة ضد الممتنع عن تسليم الميراث إلى مستحقيه، وعلي ضوء ذلك ترصد “فيتو” شروط الامتناع عن تسليم حصة الميراث، والعقوبات المقررة علي مرتكبها في السطور التالية..

أولا-شروط رفع قضية للحصول علي الحق في الميراث.

- وجود تركة مملوكة للموروث.

- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).

- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

الحبس سنة وغرامة مائة ألف جنيه لمرتكب جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث



ثانيا-العقوبات المقررة علي مخالف تسليم الميراث لأصحابها.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

-تكون العقوبة في حالة العودة للارتكاب جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.