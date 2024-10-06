القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات فى أسوان
تمكن قطاع الأمن العام، من القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة مخدرات فى أسوان يديرها عنصرين إجراميين.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان قيام (عنصرين إجراميين - لهما معلومات جنائية) بالاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذان من دائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – 20 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الشابو – 2 بندقية آلية – 5 خزينة – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات الآلية – 3 هواتف محمولة – 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").
وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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