أهم الفيتامينات التي يحتاجها الشعر، يعتبر الشعر جزءًا مهمًا من المظهر الخارجي للإنسان، ويحتاج الشعر، مثل بقية أعضاء الجسم، إلى مجموعة متنوعة من الفيتامينات للحفاظ على صحته ولمعانه وقوته.

وتسهم الفيتامينات في تحفيز نمو الشعر وتقليل تساقطه، كما تعمل على تحسين بنيته.



أهم الفيتامينات الأساسية لصحة الشعر



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الفيتامينات تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الشعر وتعزيز نموه.



لذلك يجب الحرص على تناول غذاء متوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن لضمان حصول الجسم، والشعر على العناصر اللازمة للنمو والقوة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تناول المكملات الغذائية إذا كان هناك نقص في بعض الفيتامينات.



وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم الفيتامينات التي يحتاجها الشعر.

أطعمة للشعر

فيتامين A

فوائده للشعر:

- يعتبر فيتامين A من الفيتامينات الأساسية لصحة فروة الرأس، حيث يلعب دورًا في إنتاج الزهم (الزيت الطبيعي) الذي يرطب فروة الرأس ويحافظ على رطوبة الشعر. كما يساعد في تحسين مرونة الشعر ومنع جفافه وتكسيره.

المصادر الغذائية:

- الجزر، البطاطا، السبانخ، والقرع هي مصادر غنية بفيتامين A. كما يمكن العثور عليه في منتجات الألبان والكبدة.

فيتامين B7 (البيوتين)

فوائده للشعر:

- البيوتين، أو فيتامين B7، يعد من أكثر الفيتامينات شهرة عندما يتعلق الأمر بصحة الشعر. يعزز البيوتين من إنتاج الكيراتين، وهو البروتين الأساسي المكون للشعر. كما يساعد في زيادة كثافة الشعر وتحفيز نموه.

المصادر الغذائية:

- البيض، المكسرات، البذور، الأسماك، واللحوم، بالإضافة إلى البطاطا الحلوة والأفوكادو.

فيتامين C

فوائده للشعر:

- فيتامين C ليس فقط مضادًا للأكسدة القوي، بل يساعد أيضًا في إنتاج الكولاجين الضروري لقوة وبنية الشعر. كما يسهم في امتصاص الحديد، وهو معدن أساسي لنمو الشعر. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين C إلى ضعف الشعر وتكسره.

المصادر الغذائية:

- الفواكه الحمضية مثل البرتقال، الليمون، والجريب فروت. بالإضافة إلى الفلفل الأحمر، الفراولة، والكيوي.

فيتامين D

فوائده للشعر:

- يرتبط نقص فيتامين D بتساقط الشعر. حيث يلعب دورًا في تحفيز بصيلات الشعر الجديدة وتنشيط البصيلات النائمة، مما يعزز نمو الشعر الجديد. كما يساهم في تحسين صحة فروة الرأس.

المصادر الغذائية:

- أشعة الشمس تعتبر المصدر الأساسي لفيتامين D، ولكن يمكن الحصول عليه أيضًا من الأسماك الدهنية مثل السلمون، منتجات الألبان المدعمة، والبيض.

اطعمة لتغذية الشعر

فيتامين E

فوائده للشعر:

- يعمل فيتامين E كمضاد للأكسدة ويحمي خلايا الشعر من التلف الناجم عن الجذور الحرة. يساعد أيضًا في تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر. بالإضافة إلى ذلك، يساهم فيتامين E في الحفاظ على ترطيب الشعر ومنحه مظهرًا صحيًا.

المصادر الغذائية:

- اللوز، بذور عباد الشمس، السبانخ، والأفوكادو هي مصادر جيدة لفيتامين E.

فيتامين B12

فوائده للشعر:

- يلعب فيتامين B12 دورًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء، التي تنقل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر. نقص هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر وضعف نموه.

المصادر الغذائية:

- اللحوم، الدواجن، الأسماك، البيض، ومنتجات الألبان هي أفضل مصادر لفيتامين B12.

الحديد

فوائده للشعر:

- الحديد ليس فيتامينًا، لكنه معدن حيوي لصحة الشعر. يساعد الحديد في نقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر، مما يعزز نموه. نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر، خاصة عند النساء.

المصادر الغذائية:

- اللحوم الحمراء، السبانخ، العدس، والبقوليات.

الزنك

فوائده للشعر:

- يعزز الزنك من تجديد الخلايا وإصلاح أنسجة فروة الرأس. كما يلعب دورًا في إنتاج الزهم الذي يحافظ على ترطيب الشعر. نقص الزنك يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر وتلفه.

المصادر الغذائية:

- المكسرات، البذور، اللحوم، والمأكولات البحرية.