وصفات طبيعية للعناية بالشعر التالف، تعتبر العناية بالشعر التالف، من التحديات التي تواجه العديد من النساء، ولابد من معرفة السبب، حتى يمكن علاجه بشكل فعال.

وتلف الشعر يمكن أن يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل مثل التعرض للحرارة العالية أثناء التصفيف، استخدام المواد الكيميائية القاسية، التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، أو حتى عدم اتباع نظام غذائي صحي.



ويمكن استخدام العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في إصلاح الشعر التالف وإعادة حيويته، بدلًا من الاعتماد على مستحضرات العناية بالشعر التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

أفضل وصفات طبيعية للعناية بالشعر التالف



ترميم الشعر التالف

أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن العناية بالشعر التالف باستخدام مكونات طبيعية ومتاحة في المنزل، تعد من الحلول المناسبة، والاكثر أمانا، وبشكل خاص الوصفات التي تعتمد على الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وجوز الهند، والأطعمة المغذية مثل الأفوكادو والبيض.



أضافت خبيرة العناية بالشعر، أن الوصفات الطبيعية توفر ترطيبًا وتغذية للشعر المتضرر، ولكن بالإضافة إلى الوصفات المنزلية، من المهم اتباع نمط حياة صحي يشمل تغذية جيدة، والحد من التعرض للحرارة والعوامل البيئية التي تسبب التلف.

وفي السطور التالية تستعرض خبيرة العناية بالشعر، أفضل وصفات طبيعية للعناية بالشعر التالف.

قناع زيت الزيتون والعسل

المكونات:

- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

- 1 ملعقة كبيرة من العسل

طريقة الاستخدام:

زيت الزيتون والعسل مزيج ممتاز لترطيب الشعر. زيت الزيتون غني بالأحماض الدهنية التي تغذي فروة الرأس وتساعد في تجديد خلايا الشعر، بينما يعمل العسل كمادة مرطبة طبيعية تساعد على جذب الرطوبة إلى الشعر.

- قومي بمزج زيت الزيتون والعسل معًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

- ضعي الخليط على الشعر الرطب، مع التركيز على الأطراف المتضررة.

- قومي بتغطية الشعر بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة واتركيه لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

- اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو كالمعتاد.

الفوائد:

هذا القناع يساعد على ترطيب الشعر من الداخل، مما يقلل من تكسره ويزيد من نعومته ولمعانه.



قناع الأفوكادو والبيض

المكونات:

- نصف حبة أفوكادو ناضجة

- بيضة واحدة

طريقة الاستخدام:

الأفوكادو غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية لتغذية الشعر، بينما يحتوي البيض على البروتينات التي تساعد في تعزيز بنية الشعر التالف.

- اهرسي الأفوكادو حتى يصبح ناعمًا، ثم أضيفي البيضة وامزجيهما جيدًا.

- ضعي الخليط على فروة الرأس والشعر، مع التركيز على الجذور والأطراف.

- اتركي القناع لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو والماء البارد.

الفوائد:

يعمل هذا القناع على تقوية الشعر وترطيبه، مما يقلل من التلف والتقصف ويزيد من مرونة الشعر.

زيت جوز الهند الدافئ

المكونات:

- 2 إلى 3 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الطبيعي

طريقة الاستخدام:

زيت جوز الهند معروف بقدرته على التغلغل في جذع الشعر وتوفير الترطيب العميق. يحتوي على الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة التي تساعد في ترميم الشعر التالف وحمايته من التلف المستقبلي.

- قومي بتدفئة زيت جوز الهند على حرارة منخفضة حتى يصبح دافئًا.

- ضعي الزيت على فروة الرأس وأطراف الشعر، ودلكي فروة الرأس بلطف بحركات دائرية.

- اتركي الزيت لمدة ساعة أو طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

- اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

الفوائد:

زيت جوز الهند يساعد على تقليل تقصف الشعر ويعزز لمعانه ونعومته، ويعالج جفاف فروة الرأس.

قناع الزبادي والعسل

المكونات:

- 3 ملعقة كبيرة من الزبادي

- 1 ملعقة كبيرة من العسل

طريقة الاستخدام:

الزبادي يحتوي على البروبيوتيك والبروتينات التي تغذي الشعر، بينما العسل يساعد في الحفاظ على الرطوبة في الشعر.

- امزجي الزبادي والعسل حتى تحصلي على خليط متجانس.

- ضعي القناع على الشعر الرطب واتركيه لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

- اغسلي شعرك بالماء البارد والشامبو.

الفوائد:

هذا القناع يساعد في إصلاح التلف الناتج عن الحرارة ويعيد للشعر نعومته ولمعانه.

قناع الألوفيرا وزيت الأرجان

المكونات:

- 2 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا الطبيعي

- 1 ملعقة صغيرة من زيت الأرغان

طريقة الاستخدام:

الألوفيرا يحتوي على الإنزيمات التي تعزز نمو الشعر الصحي وتقلل من تهيج فروة الرأس. زيت الأرغان معروف بقدرته على ترطيب الشعر وإصلاح التلف.

- امزجي جل الألوفيرا مع زيت الأرجان.

- ضعي الخليط على الشعر وفروة الرأس، وخصوصًا الأطراف.

- اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

الفوائد:

يساعد هذا القناع على إصلاح الشعر التالف بسبب الصبغات أو العلاجات الكيميائية، كما يزيد من مرونة الشعر ويقلل من تساقطه.

ترميم الشعر

نصائح هامة للعناية بالشعر التالف:

1. تجنب الحرارة الزائدة: حاولي تقليل استخدام أدوات التصفيف التي تعتمد على الحرارة مثل مكواة الشعر ومجففات الهواء الساخن.

2. التغذية السليمة: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الفواكه والخضروات والمكسرات، يساهم في صحة الشعر.

3. استخدام شامبو وبلسم مناسب: اختاري منتجات تحتوي على مكونات طبيعية وتجنب الشامبوهات التي تحتوي على الكبريتات والمواد الكيميائية القاسية.

4. قص الأطراف المتقصفة بانتظام: قص الأطراف كل 6 إلى 8 أسابيع يساعد في التخلص من الشعر التالف ويحافظ على مظهره الصحي.