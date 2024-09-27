الشعر الناعم يحتاج عناية جيدة للحفاظ على نعومته وجماله، وحمايته من أى مشاكل على عكس ما تعتقد الفتيات بأن الشعر الناعم لا يحتاج عناية.

والشعر الناعم يحتاج إلى التغذية السليمة وشرب الماء الوفير والترطيب اليومى وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر وتحافظ على جماله.

وصفة طبيعية للحفاظ على الشعر الناعم

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية للحفاظ على جمال الشعر الناعم.

المكونات:-

2 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون (اختياري).

بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت النعناع العطري (اختياري).

الطريقة:

تسخين زيت جوز الهند بلطف حتى يصبح سائلًا.

امزجي زيت جوز الهند مع العسل وزيت الزيتون (إذا اخترتِ إضافته).

أضيفي بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت النعناع لإضافة رائحة عطرية مهدئة.

وزعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف، مع تدليك فروة الرأس بلطف لتحفيز الدورة الدموية.

غطي شعرك بمنشفة دافئة أو غطاء بلاستيكي واتركي الخليط لمدة 30 إلى 60 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو المناسب والماء الدافئ، ثم استخدمي البلسم كالمعتاد.

للحصول على أفضل النتائج، استخدمي هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.

تأكدي من استخدام منتجات طبيعية عالية الجودة لضمان استفادة شعرك بالكامل من المكونات الطبيعية.

هذه الوصفة تعتبر مثالية للشعر الجاف والمتضرر، وستساعد في تحسين مظهره وملمسه مع الاستخدام المنتظم.

الشعر الناعم

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.