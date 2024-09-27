الجمعة 27 سبتمبر 2024
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أسباب تساقط الشعر بعد فقدان الوزن وطرق إعادة نموه

تساقط الشعر بسبب
تساقط الشعر بسبب فقدان الوزن، فيتو

في بعض الحالات، يؤدي فقدان الوزن إلى تساقط الشعر، وقد يكون هذا بسبب نقص العناصر الغذائية، والإجهاد، والتغيرات الهرمونية الناجمة عن فقدان الوزن السريع، أو اتباع الحميات الغذائية المقيدة، أو جراحة إنقاص الوزن

لماذا يحدث تساقط الشعر بعد فقدان الوزن؟

يحدث تساقط الشعر أثناء فقدان الوزن عادةً بسبب نقص العناصر الغذائية بالإضافة إلى التأثيرات الأخرى التي يمكن أن يسببها فقدان الوزن المفاجئ والسريع على الجسم، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

على سبيل المثال، تم ربط فقدان الوزن المفاجئ والحميات الغذائية المقيدة بحالة تُعرف باسم تساقط الشعر الكربي الحاد، وهو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر على نطاق واسع في فروة الرأس.

عادةً، يحدث تساقط الشعر الكربي الحاد بعد حوالي 3 أشهر من حدث محفز مثل فقدان الوزن السريع ويستمر لمدة 6 أشهر تقريبًا.

ويرتبط فقدان الوزن ونقص العناصر الغذائية المرتبط بالحميات الغذائية المقيدة أيضًا بأنواع أخرى من تساقط الشعر، وتشمل هذه الأمراض الصلع الوراثي المزمن، والذي يستمر لأكثر من 6 أشهر، والثعلبة الأندروجينية، والمعروفة أيضًا باسم الصلع الذكوري أو الأنثوي

كيفية منع تساقط الشعر عند محاولة إنقاص الوزن

يمكن أن يكون سبب تساقط الشعر أثناء فقدان الوزن نقص العناصر الغذائية أو فقدان الوزن السريع، وبالتالي من المهم أن يهدف الشخص إلى إنقاص الوزن بطريقة صحية ومستدامة.

بالإضافة إلى التسبب في تساقط الشعر، يمكن أن تكون الأنظمة الغذائية القاسية والمقيدة ضارة بالصحة العقلية وترتبط باستعادة الوزن.

بدلًا من اتباع نظام غذائي صارم، يمكن اختيار نظامًا غذائيًا متوازنًا يوفر للجسم العناصر الغذائية التي يحتاجها للعمل بشكل مثالي، ورفض الأنظمة الغذائية المقيدة التي تعد بفقدان الوزن السريع أمر ضروري لحماية الصحة الجسدية والعقلية وتقليل مخاطر الآثار الجانبية مثل تساقط الشعر.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الشخص يتبع نمطًا غذائيًا يقيد العديد من الأطعمة - مثل النظام الغذائي النباتي أو النباتي الصرف، والذي قد يكون منخفضًا في العناصر الغذائية المرتبطة بتساقط الشعر مثل الحديد والزنك - فمن المهم التأكد من تضمين الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والمكملات الغذائية التي يفتقر إليها النظام الغذائي.

وإذا كان يخضع لجراحة إنقاص الوزن، فمن المهم التأكد من أن مستويات العناصر الغذائية مثل الزنك والحديد وفيتامين ب12 في الجسم مثالية قبل العملية، واستخدم المكملات الغذائية التي يوصي بها الطبيب أو أخصائي التغذية بعد ذلك، ويمكن أن يساعد هذا في منع تساقط الشعر المرتبط بالجراحة.

طرق إعادة نمو الشعر

إذا كان الشخص يعاني من تساقط الشعر، فمن المهم تحديد السببه قبل محاولة علاجه.

وتذكر أن تساقط الشعر يمكن أن يكون له أسباب عديدة، وليس فقط فقدان الوزن السريع أو نقص العناصر الغذائية.

  • إذا كان سبب تساقط الشعر هو نقص في عنصر غذائي واحد أو أكثر مثل الزنك أو الحديد، فإن تصحيح النقص أو النقص قد يوقف التساقط ويؤدي إلى إعادة نمو الشعر.
  • إذا كان السبب هو اتباع نظام غذائي مقيد أو قاسٍ لا يمنح الجسم ما يكفي من السعرات الحرارية أو العناصر الغذائية، فمن الضروري إيقاف النظام الغذائي على الفور والبدء في تزويد الجسم بالوقود بشكل صحيح بنظام غذائي متوازن غني بالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.
  • إذا كان الشخص يعاني من نقص في العناصر الغذائية، فقد لا يكون الطعام وحده كافيًا لتجديد مخزون العناصر الغذائية وقد يكون من الضروري تناول مكمل غذائي، ومع ذلك تشير الأبحاث إلى أنه إذا لم يكن نقص في العناصر الغذائية، فقد لا تفيد المكملات الغذائية في علاج تساقط الشعر.

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