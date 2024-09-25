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اقتصاد

بزيادة تصل لـ 1000 جنيه، ارتفاع أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار الزيت الخام
أسعار الزيت الخام في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر زيت الصويا الخام والمكرر والمنزوع بنحو 1000 جنيه للطن، كما ارتفع سعر الأولين بنحو 500 جنيه، فيما استقر سعر كل من زيت الذرة، وعباد الشمس.

 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 48 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 49 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 53 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 55 ألف جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 55 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 55 ألف جنيه.

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طن الصويا يتراجع 1000 جنيه، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

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الأولين يتراجع 500 جنيه في الطن، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

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