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اقتصاد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

استقرت أسعار الزيت، بشكل ملحوظ مساء اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024، بعد التراجعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.


أسعار الزيت في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

 

أسعار زيت الصويا في الأسواق

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 48 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 49 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 53 ألف جنيه.

 

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 55 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 55 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 55 ألف جنيه.

سعر لتر زيت الذرة في الأسواق

وتراوح سعر زيت الذرة وزن لتر من 65 جنيهًا إلى 150 جنيها.

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

طن الأولين يتراجع 4000 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار لتر زيت الذرة كريستال 

تراوح  سعر زيت الذرة كريستال ما بين 79 جنيهًا و85 جنيها.

سعر زيت عباد الشمس في الأسواق

وبلغ متوسط  سعر زيت عباد الشمس نحو 89.5 جنيه للعبوة وزن لتر.

 

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