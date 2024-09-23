مع طرح رأس بناس، نجيب ساويرس يكشف موقفه من الاستثمار بالبحر الأحمر (فيديو)
كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، موقفه من الدخول في أي صفقات استثمارية تطرحها الحكومة في منطقة البحر الأحمر.
وقال ساويرس خلال تصريحات تليفزيونية لـ"العربية بيزنس":"ممكن أفكر في الاستثمار بمنطقة البحر الأحمر، وقد يفكر أيضا سميح ساويرس في ذلك، أو ندخل في شراكة استثمارية سويا".
احترام الحكومات للتعاقدات مع المستثمرين
وتابع:"سميح ساويرس عانى الكثير من المشاكل في الجونة ومحاولة استرجاع الأرض، وفرض عليه دفع مبالغ جديدة، وبالطبع تراجع الحكومات في الاتفاق وتكبيل المستثمر مصاريف مكنش عامل حسابه عليها بطريقة فوقية بتخلي الواحد نفسه تبقى مسدودة عن التفكير في أي استثمار، ونرجو أن يكون هناك روح جديدة مع أهمية احترام التعاقدات، وبلدنا أولى اننا نستثمر فيها".
تطوير رأس بناس
وأكد "ساويرس" أن تطوير "رأس بناس" من أبرز الفرص الاستثمارية في مصر حاليا، والفرص في القطاع العقاري بمصر لا تزال ضخمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.