مع طرح رأس بناس، نجيب ساويرس يكشف موقفه من الاستثمار بالبحر الأحمر (فيديو)

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، موقفه من الدخول في أي صفقات استثمارية تطرحها الحكومة في منطقة البحر الأحمر.

وقال ساويرس خلال تصريحات تليفزيونية لـ"العربية بيزنس":"ممكن أفكر في الاستثمار بمنطقة البحر الأحمر، وقد يفكر أيضا سميح ساويرس في ذلك، أو ندخل في شراكة استثمارية سويا".

احترام الحكومات للتعاقدات مع المستثمرين

وتابع:"سميح ساويرس عانى الكثير من المشاكل في الجونة ومحاولة استرجاع الأرض، وفرض عليه دفع مبالغ جديدة، وبالطبع تراجع الحكومات في الاتفاق وتكبيل المستثمر مصاريف مكنش عامل حسابه عليها بطريقة فوقية بتخلي الواحد نفسه تبقى مسدودة عن التفكير في أي استثمار، ونرجو أن يكون هناك روح جديدة مع أهمية احترام التعاقدات، وبلدنا أولى اننا نستثمر فيها".

تطوير رأس بناس

وأكد "ساويرس" أن تطوير "رأس بناس" من أبرز الفرص الاستثمارية في مصر حاليا، والفرص في القطاع العقاري بمصر لا تزال ضخمة.