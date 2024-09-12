الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مباحثات بين غرفة القاهرة وسفارة الإكوادور لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية

رئيس غرفة القاهرة
رئيس غرفة القاهرة التجارية خلال اللقاء، فيتو

بحث أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية سبل تعاون اقتصادي جديدة بين مصر والإكوادور وإمكانية تصدير منتجات مصرية من القطاعات المختلفة للسوق الإكوادوري للمساهمة في دعم توجهات الدولة المصرية بزيادة معدل الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.

مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول بين غرفتي القاهرة وكيتو بالإكوادور

جاء ذلك خلال استقباله ماريا جابريلا فرناندز السكرتير العام لسفارة الإكوادور بالقاهرة، وخلال اللقاء تم مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي القاهرة وكيتو بالإكوادور لفتح آفاق تعاون جديدة خلال الفترة القادمة.

 تسهيل الإجراءات للاستثمار والمستثمرين لدخولهم السوق المصرية

وقال "العشري" إن الفترة الحالية بمصر تشهد نموًا ملحوظًا على جميع الأصعدة، منها الصعيد الاقتصادي الذي يشهد تنمية غير مسبوقة، وهو ما نرغب في أن يستفيد منه مجتمع الأعمال في الإكوادور، خاصة مع الدعم الكبير من القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة من أجل تسهيل الاجراءات للاستثمار والمستثمرين لدخولهم السوق المصري في مختلف القطاعات.

منتجات مصرية كثيرة يمكن تصديرها للسوق الإكوادوري

وأشار "العشري" إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة في القطاعات المختلفة والمدن الصناعية في المحافظات المصرية المختلفة، كما أن هناك منتجات مصرية في الأنشطة المختلفة يمكن تصديرها للسوق الإكوادوري وبحث الاستفادة المتبادلة بين الطرفين.

 

دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي البلدين

ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى أنه سيتم دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي البلدين من خلال أهداف تخدم اقتصاديهما وتحقق الاستفادة المشتركة عن طريق دراسة للاحتياجات الفعلية لسوقي مصر والإكوادور، وأن غرفة القاهرة تفتح ذراعيها لدعم العلاقات المصرية الاقتصادية الخارجية وتركز على هذا الشأن بشكل ملحوظ تنفيذًا للتوجهات العامة للدولة المصرية.

فتح سبل جديدة لدعم التعاون التجاري والاستثماري المشترك

من جانبها قالت ماريا جابريلا فرناندز السكرتير العام لسفارة الإكوادور بالقاهرة إن زيارتها لغرفة القاهرة تستهدف مناقشة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي "القاهرة وكيتو" لفتح سبل جديدة لدعم التعاون التجاري والاستثماري المشترك وبحث تلبية احتياجات سوقي البلدين من السلع المختلفة لتنمية الصادرات والواردات بينهما، وإن هذا البروتوكول يخدم اقتصاد البلدين تجاريًا واستثماريًا خلال المرحلة القادمة.

txt

رئيس غرفة القاهرة التجارية: مفهوم التنمية المستدامة يأتي من تكاتف الجهات الحكومية والقطاع الخاص

txt

غرفة القاهرة: اتجاه حكومي لإقامة معرض أهلا مدارس على مدار العام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الصادرات المصرية العلاقات التجارية العلاقات التجارية والاستثمارية الفرص الاستثمارية الصادرات والواردات غرفة القاهرة غرفة القاهرة التجارية فرص الاستثمار مصر والإكوادور فيتو موقع فيتو

مواد متعلقة

مع قرب العام الدراسي الجديد.. 10% ارتفاعًا في أسعار الأدوات المدرسية.. غرفة القاهرة: خصومات تصل لـ 35% على مستلزمات المدارس في هذا الموعد

رئيس غرفة القاهرة: افتتاح معرض أهلًا مدارس بداية سبتمبر المقبل

الأكثر قراءة

قناة أبو ظبي تعلن نقل مباراتي الأهلي والزمالك أمام بطلي كينيا بشكل حصري

خطة الأهلي للتعاقد مع مهاجم قبل غلق الميركاتو الصيفي

أول دولة عربية تسجل حالة إصابة بجدري القردة

بعد استبعاد فريدة سيف النصر من العتاولة 2، أبو سريع يكشف سر قوة فيفي عبده (فيديو)

ثنائي الزمالك ينهيان اتفاقهما للانضمام إلى زد في الميركاتو الصيفي

سعر الكتكوت يرتفع 4 جنيهات في الأسواق

قناة إسرائيلية تكشف موعد استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال

بدء تشغيل جهاز أشعة الماموجرام بمستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف

ads

منوعات

المزيد

أستراليا تحظر احتضان حيوان في جميع أنحاء البلاد لهذا السبب

يعطي إحساس اللمسة البشرية، علماء يطورون جهازا ناعما يستخدم بأطراف الأصابع

بعد عامين من سرقتها، العثور على صورة شهيرة لتشرشل

تحذيرات من وصول بلازما الشمس إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 في الأسواق

قشر البياض يتراجع 40 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار السكر اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

البولندي كونراد ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شبابٌ حول الرسول، زيد بن حارثة "الصحابي الوحيد الذي ذُكر اسمه في القرآن"

رد ناري من خالد الجندي على فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه (فيديو)

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بالطهارة والتوبة من كل الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية