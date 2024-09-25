الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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اقتصاد

غرفة القاهرة تُنظم مُلتقى لدعم استراتيجية تنمية الصادرات

رئيس الغرفة خلال
رئيس الغرفة خلال اللقاء،. فيتو

نظمت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري ملتقى "تنمية ونفاذ الصادرات المصرية للأسواق الدولية" وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للمُخلصين الجمركيين برئاسة الدكتور ممدوح الرفاعي والغرفة العربية البرازيلية، بمشاركة "إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية - وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية - الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - صندوق تنمية الصادرات المصرية - مصلحة الجمارك المصرية وحدة دعم المُصدرين والمُنتجين - البنك المركزي قطاع الشئون الإفريقية.

جاء ذلك بمشاركة اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة وأعضاء مجلس ادارة غرفة القاهرة "سيد أبو قمصان وأحمد الوسيمي وإيهاب سعيد" ومن الشعب التجارية المهندس سامح زكي رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة وأحمد عبد الواحد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة.

وفي سياق كلمته الافتتاحية وجّه أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة الشكر للقيادة السياسية، على دعمها للصادرات والتوجيهات المستمرة للحكومة بأهمية تنوع طرق زيادة الصادرات لفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق المختلفة.

نسعى لتنفيذ رؤية الدولة بتعزيز وتنشيط الصادرات المصرية


وقال "العشري" إن تنظيم الملتقى اليوم يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية الدولة لتعزيز وتنشيط الصادرات المصرية ونشر الوعي من أجل النفاذ للأسواق العالمية المختلفة في ظل المحاور المهمة التي يناقشها هذا الملتقى، والتي منها " أهمية اتفاقية التيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية - التسهيلات المقدمة من الغرفة العربية البرازيلية للمُصدرين والفرص التصديرية بالبرازيل - دور مصلحة الجمارك في تنمية وزيادة الصادرات المصرية -التسهيلات المقدمة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمُصدرين والمنتجين - اتفاقيات التجارة الحرة وكيفية الاستفادة منها في التصدير لتنمية الصادرات المصرية الإفريقية".
وأكّد "العشري" أن الصادرات أحد أهم المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد، وهناك طفرة  في الفترة الأخيرة على مستوى الصادرات المصرية، وأن الحكومة المصرية تمضي بُخطى قوية وسريعة لتنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات المصرية لتنمية الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن هناك جهودًا كبيرة من الدولة لدعم خطة زيادة الصادرات المصرية وتنفيذ استراتيجية متكاملة داعمة ومحفزة لقطاع التصدير الذي يكتسب أهمية خاصة في أجندة الأولويات والتوجهات التنموية للسياسات الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، وإزالة العديد من المعوقات والتحديات أمام الصادرات المصرية، فضلًا عن تحسين جودة المنتج المصري، ورفع القدرة التنافسية له في الأسواق الخارجية، والعمل على فتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع الدول الإقليمية والعالمية، هذا بجانب الحرص على مساندة المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة، الأمر الذي انعكس على زيادة معدلات التصدير؛ مما حسّن نظرة المؤسسات الدولية لمؤشرات مصر في هذا الملف.

كما وجّه رئيس غرفة القاهرة الشكر لكل من يساهم في نجاح مثل هذه الفعاليات التي تعتبر خطوة هامة نحو مساندة الخطط التنموية للدولة؛ مما ينعكس على التنمية الاقتصادية والمجتمعية معًا.

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