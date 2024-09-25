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اقتصاد

متى تنتهي أزمة نقص الأدوية في مصر؟ رئيس الشعبة يرد (فيديو)

الدكتور علي عوف رئيس
الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية، فيتو

أزمة نقص الأدوية، أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أنه من المنتظر انتهاء أزمة الأدوية خلال الشهر المقبل، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء.

انفراجة كبيرة في توافر الأدوية

وأكد “عوف” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": نشهد حاليا انفراجة كبيرة في توافر الأدوية بنسبة 80% في الوقت الحالي، خاصة توافر الأنسولين في المستشفيات الحكومية والصيدليات.

 

حل سحري لحل أزمة نقص الأدوية

وأضاف: هناك توافر في أدوية الحساسية والإسهال والمسكنات والضغط والسكر، وتم تكليف رئيس الوزراء لـ وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بالتواصل مع نقابة الأطباء بإصدار تعليمات بكتابة الدواء بالاسم العلمي، وهو ما سيحل أزمة نقص الدواء بنسبة تصل إلي 70%.

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الاسم العلمي للدواء 

وتابع: هناك مثائل وبدائل للأدوية بنفس الكفاءة والفاعلية ولكن اسم الشركات يختلف لذلك يجب كتابة الاسم العلمي للدواء.


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