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اقتصاد

فودافون تتيح المكالمات من وإلى لبنان بالمجان

فودافون، فيتو
فودافون، فيتو

أعلنت فودافون مصر عن قيامها بإتاحة إرسال واستقبال المكالمات الدولية والتجوال مجانا من وإلى لبنان، ابتداء من غد الخميس 26 ديسمبر ولمدة 3 أيام.

دعم ومساندة عملاء فودافون 

وأوضحت فودافون مصر عبر صفحتها الرسمية بتطبيق فيسبوك ان ذلك حرصا منها على مساندة ودعم عملائها للاطمئنان على ذويهم فى ظل الأحداث الراهنة فى لبنان. 

فودافون تجري تحديثات تقنية على الخطوط

كانت فودافون مصر أكدت فى وقت سابق أن إجراء تحديثات تقنية على خطوط بعض العملاء لتحسين جودة الخدمات، أدت  ذلك إلى ظهور غير صحيح للأرصدة لفترة قصيرة في وقت مبكر من صباح اليوم، تحديدًا الساعة الرابعة صباحًا، واستمر ذلك لأقل من ساعة.

وقالت فودافون مصر إنه تم الانتهاء من التحديثات بشكل كامل، وأرصدة العملاء الآن تظهر بشكل صحيح.

‎وقالت: “ورد لنا أن الشركة تعمل حاليًا على تحديد العملاء المتأثرين، لتعويضهم بشكل مناسب بعد الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات”.

‎وأضافت: “لطالما أكدت فودافون التزامها المستمر بتحسين خدماتها وتقديم أعلى مستويات الجودة لعملائها من خلال التطويرات والتحديثات الدورية”.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا وجود مشكلة في شبكة فودافون، وعدم تمكنهم من إجراء مكالمات هاتفية وبعض الخدمات الأخرى يبحث الكثير من المستخدمين عن السبب الحقيقي للمشكلة. 

سبب مشكلة فودافون مصر 

 وحول سبب المشكلة أوضحت فودافون مصر خلال ردها على استفسارات العملاء عن قيامها بإجراء بعض التحديثات فى خدمة المكالمات والإنترنت وأيضا على قاعدة البيانات. 

وفى شهر يوليو الماضي كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، السبب وراء أزمة محافظ فودافون كاش، وما حدث من تناقص حسابات العملاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: في الساعة 5:45  بدأت الشركة المسؤولة عن سيستم محافظ فودافون كاش عملية التحديث وحدث أثناء ذلك خلل".

وأضاف أحمد بدوي: "ما حدث في محافظ الكاش ليس اختراقًا لكن عطل فني أو خلل حدث أثناء عملية تحديث السيستم".

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