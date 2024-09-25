رئيس هيئة المعارض يستقبل وفدا صينيا لبحث سبل زيادة التعاون المشترك

استقبل اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، اليوم، وفدًا صينيًا من منظمي معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدولي تحت إشراف وزارة الصناعة الصينية ومنظمة الأمم المتحدة.

حضر اللقاء من الجانب الصيني "تشين تشيه تشوين" ممثل مكتب الصناعة والمعلوماتية بمقاطعة جوانغدونغ، ورئيس الوفد، و"جيانغ شينغ تشوين"، رئيس هيئة شئون معرض قوانغدونغ الدولي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، و"خيه يان" رئيس قسم التعاون الدولي بهيئة شئون معرض قوانغدونغ الدولي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة.

العلاقات التاريخية بين مصر والصين

وفى بداية اللقاء رحب اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بالوفد الصيني، مشيرا بقوة العلاقات التاريخية بين البلدين والجهود المشتركة لدفع عجلة التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي بين الجانبين.

وأكد اللواء شريف الماوردي، أمام الوفد الصيني، إن الدولة المصرية تساند الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاقتحام الأسواق الأجنبية وزيادة مشاركتهم فى كافة المعارض والفعاليات الخارجية.

وطرح اللواء شريف الماوردي، أمام الوفد الصيني سبل الشراكة للتوسع فى إقامة المعارض المشتركة بين البلدين، مؤكدا أن الهيئة لديها القدرة على النفاذ للأسواق الإفريقية المختلفة، واعتبار القاهرة بوابة لدخول القارة.

تيسير مشاركة الشركات الصينية فى تنظيم معارض مشتركة

وأوضح أن الهيئة لديها القدرة على تيسير مشاركة الشركات الصينية فى تنظيم معارض مشتركة فى كافة الدول الإفريقية، مؤكدا أن الهيئة تمتلك شركة جسور والتي تعد من أكبر الكيانات التي تعمل فى مجال التصدير والاستيراد، براس مال يقترب من 10 مليارات جنيه، ولديها أفرع ومقرات فى أغلب دول أفريقيا، تمثل ذراع استثماري للهيئة للتواجد بالقارة.

كما تناول اللقاء إمكانية تدشين بروتوكول تعاون مع الجانب الصيني للتوسع فى إقامة المعارض المشتركة بين الجانبين سواء فى مصر والصين.

ووجهه الوفد الصيني دعوة رسمية لرئيس الهيئة المصرية للمعارض لحضور معرض "قوانغ دونغ" المتخصص فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فى مقاطعة كانتون بالصين المنعقد أكتوبر المقبل.

من جانبه قال رئيس الوفد الصين، إننا نهتم بعقد شراكات مع مصر لزيادة معدلات تنظيم المعارض المتخصصة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف النهوض بتلك الصناعة عالميا بدعم وإشراف من الأمم المتحدة.

وفي نهاية اللقاء قام الوفد الصيني بتفقد صالات العرض الرئيسية ومجمع الصالات، وقاعة نفرتيتي بعد التجهيز، والحديقة الصينية والإطلاع على أفضل آليات العرض التي تنفذها الهيئة.