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اقتصاد

هل يؤثر قرار السماح باستيراد الكتاكيت على أسعار البيض والدواجن؟ الشعبة توضح

منظومة الثروة الداجنة،
منظومة الثروة الداجنة، فيتو

بعد ارتفاع أسعار الكتكوت إلى سعر 45 جنيهًا في بعض الشركات، وارتفاع أسعار البيض في الأسواق، قررت وزارة الزراعة السماح باستيراد الكتاكيت والأمهات، لسد العجز حاليًا في المزارع.

فهل يؤثر استيراد الكتكوت على أسعار البيض والدواجن؟ وهل تنخفض أسعاره خلال الفترة المقبلة؟

فتح استيراد الكتكوت الأبيض وتأثيره على السوق، فيتو

 فتح استيراد الكتكوت من الطلبات التي قدمتها الشعبة والمنتجين

قال سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالجيزة: إن قرار فتح استيراد الكتاكيت كان من ضمن الطلبات التي قدمتها الشعبة والمنتجين إلى الجهات الحكومية، لسد العجز الحالي الذي أدى إلى ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض ليصل إلى 45 جنيهًا.

فتح استيراد الكتكوت الأبيض وتأثيره على السوق، فيتو

تأثير قرار فتح استيراد الكتكوت من الخارج

وأوضح «السيد» لـ «فيتو» أن القرار يؤثر على خفض أسعار الكتكوت خلال الفترة المقبلة ،مع زيادة المعروض منه وتحديدا في خلال من 45 يومًا إلى شهرين.

سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالجيزة، فيتو

توقعات بارتفاع جديد في أسعار الدواجن خلال 45 يومًا

وأشار إلى أن سوق الدواجن تأثر بصدمة ارتفاع سعر الكتكوت إلى 45 جنيهًاـ بالرغم من أن تكلفة إنتاجه لا تزيد على 13 جنيهًا، ما ينذر بارتفاع أسعار الدواجن خلال الدورات الإنتاجية التي يتم طرحها في الأسواق بعد 45 يومًا.

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، فيتو

توقعات بانخفاض أسعار البيض في الأسواق

وتابع: أما أسعار البيض فمن المتوقع  أن تنخفض بنهاية الشهر الجاري إلى 145 جنيهًا، وذلك مع زيادة المعروض منه في الأسواق.

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6 شركات للجدود تقود عملية رفع أسعار كتاكيت الأمهات والتسمين.. وصول سعر الكتكوت إلى 40 جنيها.. ومصادر: اتجاه لفتح استيراد السلالات لإعادة التوازن للسوق

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بعد طرح كرتونة البيض بـ 150 جنيهًا في المنافذ، «مواطنون ضد الغلاء»: المبادرة لخداع المصريين، شعبة الثروة الداجنة: لا نواجه أزمة في المعروض، "خليه يمشش" حملة جديدة للمقاطعة

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