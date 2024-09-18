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اقتصاد

طن الصويا يتراجع 1000 جنيه، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار الزيت اليوم
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا في الأسواق، إذ انخفض سعر زيت الصويا الخام والمكرر والمنزوع بنحو 1000 جنيه، فيما استقر سعر كل من زيت الذرة، وعباد الشمس والأولين.

 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار  الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 47 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 48 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 52 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.

 

 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 54500 جنيه.

بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 55 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 55 ألف جنيه.

 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

 زيت الأولين والفرق بينه وبين زيوت النخيل؟

زيت الأولين هو أحد الزيوت النباتية النقية؛ يستخدم في أغراض الطبخ والقلي، ويعد من أفضل الزيوت المستخدمة في القلي والتحمير، لذلك فهو يستخدم بكثرة في مصانع الصناعات الغذائية والمطاعم، نظرًا للمميزاته التي تختلف عن باقي الزيوت التي من أهمها أنه يعطي لونًا ذهبيًّا.

زيت الأولين يعد من مشتقات زيوت النخيل

 يضاف إلى ذلك؛ أن زيت الأولين يعد من مشتقات زيوت النخيل، لكن زيت الأولين يكون في المرحلة السائلة من استخراجه، فيما يكون زيت النخيل في المرحلة الصلبة؛ لذلك يستخدم في صناعة الحلويات والزبدة الصناعي والسمن النباتي وغيرهم.

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