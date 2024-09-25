الجيوشي يبحث فرص جذب الاستثمارات السعودية بأكتوبر الجديدة

بحث طارق الجيوشي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ورئيس مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تعزيز فرص التنمية وجذب رؤوس الأموال المحلية والعربية للاستثمار في المدينة، وذلك على هامش مشاركته في احتفالية اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، والتي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت مشاركة رئيس مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر الجديدة في الاحتفال باليوم الوطني السعودي، تلبيةً لدعوة تلقاها من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، السفير صالح بن عيد الحصيني.

وناقش «الجيوشي»، سبل وآليات دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص وفقًا لرؤية الدولة المصرية، لإنجاز خطط التنمية وتحقيق النهوض الاقتصادي.

وعقد رئيس مجلس الأمناء، عدة لقاءات مع عدد من رجال الأعمال العرب والمصريين، لاستعراض الفرص التنموية الاستثمارية في مدينة 6 أكتوبر الجديدة، لما تملكه من عدة مقومات واعدة، ومدعومة ببنية تحتية متكاملة، تمهد الأرض لإقامة المشروعات العملاقة.

وقدم الجيوشي، شرحًا وافيًا للملحق التجاري بالسفارة السعودية بالقاهرة، حول الفرص الاستثمارية في المدينة، مؤكدًا أهمية ضخ استثمارات عربية في هذه المنطقة الواعدة.

وأكد الملحق التجاري بالسفارة السعودية، حرصه على زيارة وفد من المستثمرين السعوديين لمدينة 6 أكتوبر الجديدة في أقرب وقت؛ للوقف على الفرص الاستثمارية التي يمكن من خلالها إقامة المشروعات المختلفة.

ومن جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، صالح بن عيد الحصيني، أن العلاقات بين مصر والسعودية تاريخية ومتميزة، وترتقي إلى المستوى الاستراتيجي اللائق بمكانة البلدين، وبما يخدم السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ولفت "السفير السعودي"، إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد نموًا بدعم من قيادات البلدين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والرئيس عبد الفتاح السيسي.