الصحة اللبنانية تعلن حصيلة جديدة للشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن استشهاد 37 شخصا في حصيلة جديدة للغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت مع تواصل أعمال رفع الأنقاض.

حصيلة الشهداء في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن قوات الاحتلال شنت أكثر من 70 غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني والبقاع الغربي حتى الآن.

الغارة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية

وأمس، انهار مبنيان سكنيان في محلة الجاموس، في ضاحية بيروت الجنوبية في غارة إسرائيلية على الضاحية.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن فرق البحث والإنقاذ توجهت إلى الموقع، وأن عناصرها باشروا تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثًا عن المفقودين تحت الأنقاض.

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