لبنان تشتعل، غارات الاحتلال تستهدف 100 هدف لحزب الله
كشفت مصادر إسرائيلية إن غارات جيش الاحتلال استهدفت حوالي 100 هدف لحزب الله في جنوب لبنان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ ضربات جديدة على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش إن القوات الإسرائيلية "تهاجم في هذه الأثناء أهدافا لحزب الله جنوبي لبنان".
وأشار المتحدث إلى أن ما لا يقل عن 16 من مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية قتلوا في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة.
بالتزامن مع ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بتنفيذ حزب الله لرشقة صاروخية مكثفة على إسرائيل.
وكان وزير الصحة اللبناني كشف السبت أن حصيلة ضحايا الغارة الجوية الإسرائيلية على إحدى ضواحي بيروت يوم الجمعة ارتفعت إلى 31 قتيلا، بينهم 7 نساء و3 أطفال.
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